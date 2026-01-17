रायपुर में तमिलनाडु के ‘त्रिची गैंग’ के 6 सदस्य गिरफ्तार; देशभर में कार का कांच तोड़कर करते थे चोरी

Raipur Police Anti Crime and Cyber ​​Unit Action: छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस (Raipur Police) ने देशभर में कार का कांच तोड़कर चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. तमिलनाडु के तिरूच्चिराप्पल्ली (त्रिची) से संचालित यह गिरोह रामजी नगर गिरोह (Ramji Nagar Gang) के नाम से भी जाना जाता है. एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट (Anti-Crime and Cyber ​​Unit), थाना गंज और थाना देवेंद्र नगर की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के 6 सदस्यों को झारखंड के रांची के धुरवाडैम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जहां वे अगली वारदात की फिराक में थे.

दो दिन में दो वारदात

12 जनवरी को रायपुर में गंज और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग स्थानों पर आरोपियों ने कार का कांच तोड़कर लाखों रुपए, लैपटॉप, टैब और अन्य कीमती सामान चोरी किया था. पहली घटना गंज थाना क्षेत्र में अपोलो डायग्नोस्टिक के पास हुई, जहां कार से लैपटॉप बैग, कैश और टेब चोरी हुई. दूसरी घटना देवेंद्र नगर में महाराजा फुटवेयर के सामने हुई, जहां कार में रखे लाखों रुपये से भरा बैग चोरी किया गया. दोनों मामलों में पुलिस ने अपराध क्रमांक 09/26 और 08/26 के तहत बीएनएस की धाराओं में मामले दर्ज किए थे.

सीसीटीवी से सुराग, रेलवे स्टेशनों पर लगातार खोजबीन

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, थाना गंज एवं थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थलों की जांच कर घटना के संबंध में पीड़ितों पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पड़ताल शुरू की गई. टीम के सदस्यों द्वारा बाहरी गिरोह पर फोकस करते हुये कार्य करना प्रारंभ किया गया. अलग-अलग 06 टीमों का गठन किया गया, जिसमें से घटना स्थल के पास से बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड सीसीटीवी कैमरों के फुटेजाें का बारीकी से जांच करने के साथ ही रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड में आरोपियों की धर पकड़ हेतु टीम को चौकस किया गया.

फुटेजों को खंगलाने के दौरान आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुये. टीम के सदस्य आरोपियों द्वारा फरार होने हेतु जिन मार्गों व साधनों का उपयोग किया गया था फुटेज के आधार पर फॉलो करना प्रारंभ किया गया. तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित कर लोकेट करने के प्रयास किये जा रहे थे.

इसी दौरान आरोपियों की उपस्थिति झारखण्ड़ में होना पाये जाने से 02 टीम को झारखंड रवाना किया गया. टीम के सदस्यों द्वारा झारखण्ड़ के रांची पहुंचकर आरोपियों को लोकेट कर 06 आरोपियों को पकड़ा गया, जो रांची में वारदात करने की फिराक में थे. आरोपियों को पकड़कर घटनाओं के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा उक्त दोनों घटनाओं को अंजाम देना बताया गया.

इनको गिरफ्तार किया गया

किट्टू (55), रामजी नगर, त्रिची

ए. विनोद कुमार (43), के. कल्लीकुड़ी, त्रिची

बाला मुरुगन (43), के. कल्लीकुड़ी, त्रिची

कुमरेशन डी. (60), पुंगानूर, त्रिची

भास्कर के. (55), मिल कॉलोनी, त्रिची

रंगन ए. (56), न्यू काटू, त्रिची

ये सामान बरामद हुआ

1 लैपटॉप

1 टैब

25,000 रुपये नकद

2 सोने के सिक्के

2 मोबाइल फोन

इसके अलावा आरोपियों द्वारा गुमराह करने के लिए गरियाबंद में फेंका गया लैपटॉप भी पुलिस ने 6 घंटे के भीतर बरामद कर लिया. पुलिस का कहना है कि गिरोह के कुछ अन्य सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. इस गिरोह का मूवमेंट आंध्र प्रदेश, उडीसा, महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तर-प्रदेश एवं गुजरात नोटिस किया गया है, इन राज्यों में भी जानकारी भेजकर इनके द्वारा किये गए वारदातों की जानकारी मंगायी जायेगी.

