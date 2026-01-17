विज्ञापन
Mainpat: छत्तीसगढ़ के शिमला में पयर्टकों को मिलेगी केरल जैसी वेलनेस सुविधाएं; अटल विहार योजना पर चल रहा है काम

Mainpat Chhattisgarh Atal Vihar Yojana: छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस परियोजना को राज्य के पर्यटन विस्तार के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से पर्यटकों का अनुभव और बेहतर होगा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूती मिलेगी.

Mainpat Chhattisgarh Tourist Place: छत्तीसगढ़ के ‘शिमला' के नाम से प्रसिद्ध मैनपाट (Mainpat) में पर्यटन सुविधाओं और आवासीय विकास को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है. राज्य सरकार ने मैनपाट स्थित 4.80 हेक्टेयर (12 एकड़) भूमि अटल विहार योजना (Atal Vihar Yojana) के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित कर दी है. गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि आवंटित भूमि पर आधुनिक और बहुउपयोगी पर्यटन–आवासीय परिसर के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे मैनपाट में विकसित होने वाला यह परिसर पर्यटकों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती ठहराव उपलब्ध कराएगा. सिंह देव के अनुसार, यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन और प्रयासों से संभव हो पाया है. मैनपाट में लगातार बढ़ते पर्यटक आगमन को देखते हुए ऐसे स्थायी और आधुनिक ढांचे की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी.

पर्यटकों को केरल मॉडल में वेलनेस सेंटर, पंचकर्म जैसी सुविधाएं

प्रस्तावित परियोजना में केरल मॉडल पर आधारित वेलनेस सेंटर, प्राकृतिक पंचकर्म चिकित्सा, हर्बल स्पा और आयुष सेवाओं की सुविधा रहेगी. इसके अलावा 24×7 क्लब हाउस, मिलेट्स कैफे, जिम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, स्टीम बाथ और एंटरटेनमेंट ज़ोन जैसे आधुनिक अवसंरचनात्मक घटक भी शामिल किए जाएंगे. पर्यावरण–अनुकूल विकास के तहत ट्री हाउस, कॉटेज और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कराने के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र भी विकसित होगा.

सिंह देव ने कहा कि परियोजना के शुरू होने से मैनपाट में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर बनेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलने से पर्यटकों का ठहराव समय भी बढ़ेगा.

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मैनपाट तेजी से उभरता हुआ पर्यटन गंतव्य है और बढ़ती पर्यटक संख्या को ध्यान में रखते हुए यहां आधुनिक सुविधाओं का विकास अत्यावश्यक है. उन्होंने इसे पर्यटन, आवास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम बताया.

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस परियोजना को राज्य के पर्यटन विस्तार के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से पर्यटकों का अनुभव और बेहतर होगा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूती मिलेगी.

वहीं सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने परियोजना को मैनपाट के समग्र विकास में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह पहल स्थानीय युवाओं को रोजगार और व्यापार के अवसर उपलब्ध कराएगी और क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाई देगी.

अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि यह कदम पर्यटन–आवास विकास के क्षेत्र में गृह निर्माण मंडल की भूमिका को और मजबूत करेगा और मैनपाट को भविष्य में एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का आधार बनेगा.

