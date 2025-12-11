ठंड के बीच कोहरे का कहर! यूपी-दिल्ली समेत इन राज्यों के लोग अभी से हो जाएं सावधान

- देश के कई हिस्सों में 12 दिसंबर को घना कोहरा छाने की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.
- उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में घने कोहरे का दौर जारी रहेगा.
- दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान कई इलाकों में आठ डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और सर्दी बढ़ रही है.
देशभर में कड़ाके की ठंड का दौर लगभग शुरू हो चुका है. सुबह-शाम चल रहीं सर्द हवाओं की वजह से से जैकेट में भी फुरफुरी छूटने लगी हैं. हालांकि अब तक घना कोहरा बहुत ज्यादा नहीं देखा जा रहा था. लेकिन अब क्या यूपी और क्या दिल्ली-एनसीआर, सभी को अब संभलकर रहने की जरूरत है. घना कोहरा अपने तेवर दिखाने वाला है. इसीलिए घर से निकलने से पहले सावधान रहें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके. दरअसल 12 दिसंबर को देश के कई हिस्से घने कोहरे से ढरे रहेंगे. मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है.
12 दिसंबर को घने कोहरे का अलर्ट
आईएमडी की तरफ से एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक, 12 दिसंबर की सुबह उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में भी घना कोहरा छाया रहेगा.
Very dense fog conditions very likely to prevail over Uttar Pradesh and dense fog conditions over Assam & Meghalaya, Haryana, Chandigarh & Delhi, Himachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura and Odisha during the morning hours of 12th Decemeber.… pic.twitter.com/o2PUHSpCNd
पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी
मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखने के बाद सुबह बाहर निकलने वालों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. बात अगर दिल्ली-एनसीआर की करें, जो अपनी कड़ाके की सर्दी के लिए मशहूर है तो यहां भी सर्दी अपने तेवर दिखा रही है. बुधवार रात तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 8 डिग्री सेल्सियस तक आ गया.
ये तो झांकी है, अभी सर्दी बाकी है
आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी पारा और नीचे फिसलने की संभावना है. 11, 12 और 13 दिसंबर में दिन का तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच और रात का तापमान 8 से 9 डिग्री रहने का अनुमान है. सभी दिनों में कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई गई है. सर्द हवाओं ने जहां ठंड बढ़ाई है, वहीं तेज हवा की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में मामूली सुधार भी देखने को मिला है. हालांकि, यह सुधार लोगों को राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्टेशन अब भी 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किए जा रहे हैं.
कैसे बढ़ती है ठंड? वैज्ञानिक ने बताया
IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने एनडीटीवी को बताया कि ठंड बढ़ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर निर्भर होता है, क्योंकि इसकी वजह से ड्राई कोल्ड नार्थ वेस्टरली हवाएं दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में पहुंचती हैं. इस सीजन में अभी तक कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, इसी वजह से दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों में शीत लहर अब तक महसूस नहीं की गई है.
