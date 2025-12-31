विज्ञापन
बिहार में कड़ाके की ठंड! घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, पटना में कक्षा आठ तक के स्कूल बंद 

बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. पटना में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक कक्षा आठ तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है. बड़ी कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है.

बिहार में कड़ाके की ठंड! घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, पटना में कक्षा आठ तक के स्कूल बंद 

Bihar Cold Wave Alert: बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. राजधानी पटना में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है. जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों उठाया गया यह कदम...

पटना में स्कूल बंद करने का आदेश

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बुधवार को आदेश जारी किया कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. इस आदेश में आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों को ठंड से बचाना प्राथमिकता है.

बड़ी कक्षाओं के समय में बदलाव

पढ़ाई पूरी तरह बाधित न हो, इसके लिए आठवीं से ऊपर की कक्षाओं का समय बदल दिया गया है. अब इन कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक होगी. यह बदलाव बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

ठंड और कोहरे का असर

राज्य में इस समय भीषण सर्दी का दौर जारी है. घना कोहरा और शीतलहर जैसी स्थिति ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है. यात्रा में दिक्कतें बढ़ गई हैं और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. प्रशासन ने कहा कि मौसम सामान्य होने तक ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाते रहेंगे. 

शीतलहर को देखते हुए नया आदेश

पटना में पहले ही शीतलहर को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 30 दिसंबर तक बढ़ाई गईं थी, लेकिन बीते शाम नया आदेश जारी कर दिया. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. ऐसे में घर पर रहें और पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए खुद से पढ़ाई करते रहें. कोल्ड डे जैसी स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी है.

