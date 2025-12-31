विज्ञापन
नए साल में दिल्ली-NCR में दिखेगा सर्दी का असली रंग! कोहरे की चादर, ठंडी रातें और बारिश करेगी परेशान

नए साल में दिल्ली-NCR में सर्दी का असली रंग दिखेगा. IMD के अनुसार जनवरी की शुरुआत में घना कोहरा, ठंडी रातें और खराब एयर क्वालिटी लोगों को परेशान कर सकती है. दिन का तापमान 10 से 20 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि बारिश की संभावना बेहद कम है.

Weather Prediction January 2026: नए साल में दिल्ली-NCR का मौसम सर्दी का असली रंग दिखाने वाला है. कोहरे की मोटी चादर, ठंडी रातें और खराब हवा लोगों को परेशान कर सकती है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने जनवरी के पहले हफ्ते के लिए खास चेतावनी जारी की है. जानिए कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, बारिश की संभावना और एयर क्वालिटी का हाल.

दिल्ली-NCR में कोहरे का कहर

IMD के मुताबिक, जनवरी की शुरुआत में दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा. विज़िबिलिटी कई जगहों पर 50 मीटर तक गिर सकती है, जिससे हाईवे और खुले इलाकों में सफर मुश्किल होगा. गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में इसका असर ज्यादा दिखेगा.

दिन का तापमान और ठंडी रातें

मौसम विभाग ने बताया कि दिन का अधिकतम तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हालांकि, बार-बार बादल छाने से धूप कम मिलेगी, जिससे दोपहर में भी ठंड का एहसास होगा. न्यूनतम तापमान पहले दो हफ्तों में काफी कम रह सकता है, खासकर बाहरी इलाकों में.

बारिश की संभावना

जनवरी में बारिश बहुत कम होने की उम्मीद है. अगर बारिश होती भी है तो हल्की होगी और यह उत्तर भारत में आने वाले कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगी. बारिश के साथ कुछ समय के लिए बादल और कोहरा बढ़ सकता है.

एयर क्वालिटी बनी रहेगी खराब

दिल्ली में वायु गुणवत्ता पहले से ही ‘बहुत खराब' श्रेणी में है. मंगलवार को AQI 388 और बुधवार को 384 दर्ज किया गया. कई इलाकों में यह ‘गंभीर' स्तर तक पहुंच गया. आनंद विहार में AQI 452 रहा. अगले छह दिनों तक हालात चिंताजनक बने रहेंगे. हल्की बारिश या तेज हवा से थोड़े समय के लिए सुधार हो सकता है.

गुवाहाटी में ठंड से स्कूल बंद

असम के गुवाहाटी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए असम के कामरूप महानगर जिले में सभी स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार सुबह तक असम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने और हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 'शीतलहर को देखते हुए कामरूप (महानगर) जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और अन्य स्कूलों को 31 दिसंबर 2025 से छह जनवरी 2026 तक बंद रखने का निर्देश दिया है.' मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को गुवाहाटी में अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है.

