Delhi-NCR में क्यों नहीं पड़ रही भयंकर सर्दी? जानिए कब तक पड़ेगी और कहां चल रही शीतलहर

अगले एक हफ्ते के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, इसकी वजह से मौसम और प्लीजेंट हो जायेगा.

Delhi-NCR में क्यों नहीं पड़ रही भयंकर सर्दी? जानिए कब तक पड़ेगी और कहां चल रही शीतलहर
  • दिसंबर महीने के एक तिहाई समय गुजरने के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में इस बार भयंकर सर्दी नहीं आई है
  • लोधी रोड पर बुधवार से गुरुवार सुबह तक अधिकतम तापमान औसत से ऊपर 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है
  • इस महीने पूरे दिल्ली-एनसीआर में तापमान औसत से ज्यादा बना हुआ है और यह ट्रेंड अगले सप्ताह भी जारी रहेगा
दिसंबर महीने का एक तिहाई समय निकल चुका है, लेकिन इस बार दिल्ली-एनसीआर इलाके में भयंकर सर्दी अभी तक शुरू नहीं हुई है. भारत मौसम विभाग ने गुरुवार को आंकड़े जारी कर बताया कि लोधी रोड पर बुधवार से गुरुवार सुबह 08.30 बजे के बीच अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था. न्यूनतम तापमान भी 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.

यही ट्रेंड इस महीने पूरे दिल्ली-एनसीआर में जारी रहा है, और आने वाले एक हफ्ते के दौरान भी जारी रहने का पूर्वानुमान है.

मौसम वैज्ञानिक का दावा

भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने एनडीटीवी को बताया, "सर्दी में बढ़ोतरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी वजह से ड्राई कोल्ड नार्थ वेस्टरली हवाएं दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में पहुंचती हैं. इस सीजन में अभी तक कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया है, इसी वजह से दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में शीत लहर अब तक दर्ज़ नहीं की गयी है".

भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 13 दिसंबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, लेकिन ये कमज़ोर रहेगा. इसकी वजह से सिर्फ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है.  

मौसम वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार कहते हैं - अगले एक हफ्ते के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, इसकी वजह से मौसम और प्लीजेंट हो जायेगा. रात का न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का पूर्वानुमान है.  

कहां पड़ रहा शीतलहर

मौसम विभाग ने गुरुवार को अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान जम्म-ूकश्मीर-लद्दाख-गिलगिट-बाल्टिस्तान-मुजफ्फरबाद में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ स्थानों पर शीत लहर से लेकर भीषण शीत लहर की स्थिति बनी रही. पंजाब, विदर्भ, उत्तरी आतंरिक कर्नाटक और तेलंगाना में छिटपुट स्थानों पर शीत लहर की स्थिति बनी हुई है. दरअसल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पिछले 6 दिनों से शीत लहर की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर को शीत लहर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा!
 

