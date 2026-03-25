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तेल-गैस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने दिया भरोसा

पश्चिम एशिया के संकट पर बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने साफ किया कि देश में तेल-गैस की कोई कमी नहीं है. सरकार ने बताया कि अब तक 4.25 लाख भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है.

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तेल-गैस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने दिया भरोसा
ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बाहर आते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाकी सांसद.
PTI
  • ईरान युद्ध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की गई
  • सरकार ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और LPG उत्पादन में वृद्धि हुई है
  • होर्मुज स्ट्रेट से आने वाले 4 भारतीय जहाज पहले ही सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं और कुछ और जहाज आ रहे हैं
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नई दिल्ली:

ईरान युद्ध के बीच बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई. इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की. इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद रहे. इस दौरान सरकार ने विपक्षी पार्टियों को बताया कि देश में तेल-गैस की कोई कमी नहीं है और इसे लेकर घबराने जैसा कुछ नहीं है.

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि ज्यादातर सदस्य होर्मुज स्ट्रेट से आने वाले तेल-गैस के बारे में जानना चाहते थे. उन्होंने बताया कि सभी इस बात से संतुष्ट थे कि 4 भारतीय जहाज पहले ही आ चुके हैं. विपक्षी सदस्य सरकार की कोशिशों से संतुष्ट थे.

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विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब

  • विपक्ष का सवाल: होर्मुज स्ट्रेट से आने वाले तेल-गैस की सप्लाई को लेकर विपक्ष ने सवाल किया. 
  • सरकार का जवाब: सरकार ने बताया कि देश में तेल-गैस की कोई कमी नहीं है. LPG का घरेलू उत्पादन भी 60% तक बढ़ गया है.
  • विपक्ष का सवाल: होर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाजों को लेकर जानकारी मांगी.
  • सरकार का जवाब: सरकार ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट से 4 जहाज आ चुके हैं. अभी कुछ और जहाज आने वाले हैं.
  • विपक्ष का सवाल: खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की चिंता को लेकर सवाल पूछा.
  • सरकार का जवाब: सरकार ने कहा कि हमारे दूतावास लगातार काम कर रहे हैं और अब तक 4.25 लाख भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है.

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मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

इस मीटिंग में टीएमसी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के सांसद शामिल हुए. मीटिंग लगभग दो घंटे तक चली. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि विपक्ष के जो भी सवाल थे और जितने भी भ्रम थे, उन सभी को सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है.

उन्होंने बताया कि कई सदस्य होर्मुज के रास्ते गैस और पेट्रोलियम की आपूर्ति से जुड़ी जानकारी जानना चाहते थे और वे सभी इस बात से संतुष्ट थे कि भारत ने पहले ही 4 जहाज सुरक्षित कर लिए हैं.

रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए. उन्होंने कहा कि बैठक के आखिर में विपक्ष के सभी साथियों ने कहा कि संकट की इस घड़ी में, सरकार जो भी फैसला लेगी, मौजूदा हालात के हिसाब से जो भी कदम उठाएगी, सभी उसका एकजुट होकर समर्थन करेंगे.

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