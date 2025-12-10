'ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू' के तहत अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, महाराष्ट्र में 192 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त

राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence) ने “ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू” (“Operation Hinterland Brew”) के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए महाराष्ट्र के वर्धा में गुप्त मेफेड्रोन (Mephedrone) बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस ऑपरेशन के दौरान DRI ने करीब 192 करोड़ रुपये की 128 किलो मेफेड्रोन (Mephedrone), 245 किलो प्रीकर्सर केमिकल (precursor chemicals), कच्चा माल और पूरा प्रोसेसिंग सेटअप ज़ब्त किया है.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, "विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, DRI के अधिकारियों ने वर्धा से लगभग 60 किमी दूर करंजा (घड़गे) के दूरदराज, झाड़ियों से ढके इलाके में चुपके से निगरानी की और फिर खोजबीन अभियान चलाया. ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने पूरी तरह से चालू सिंथेटिक ड्रग प्रोसेसिंग सेटअप का पता लगाया, जिसमें अवैध रूप से मेफेड्रोन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कामचलाऊ रिएक्टर, बर्तन और अन्य उपकरण शामिल थे. ज़ब्ती में तैयार उत्पाद और उसके सिंथेसिस के लिए ज़रूरी प्रीकर्सर केमिकल भी शामिल थे".

इस अवैध फैक्ट्री को स्थानीय लोग एक साज़िश के तहत ग्रामीण इलाके में चला रहे थे ताकि इसपर किसी की नज़र न जा पाए और और ये पकड़ी न जा सके. ये अवैध काम एक अस्थायी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया जा रहा था जो झाड़ियों में छिपी हुई थी.

DRI ने अब तक ऑपरेशन के तहत इस अवैध इकाई को चलाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है. DRI के अधिकारियों के मुताबिक, वह फाइनेंसर और केमिस्ट के तौर पर काम करता था, और इस साज़िश में उसके दो साथी भी शामिल थे. ये तीनों मेफेड्रोन के विनिर्माण और वितरण नेटवर्क में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए और उन्हें एनडीपीएस एक्ट, 1985 के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है.