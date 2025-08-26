महाराष्ट्र : पिता ने बेटी और उसके प्रेमी के हाथ बांध और कुएं में फेंका, दोनों की मौत

महाराष्ट्र के नांदेड़ के उमरी से एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पिता ने अपनी बेटी और उसके नाबालिग प्रेमी की हत्या कर दी. ये घटना तब सामने आई जब आरोपी ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर लिया और अपना जुर्म कबूल करते हुए इस पूरी वारदात की जानकारी दी. मृतकों में आरोपी की बेटी की उम्र 19 साल बताई जा रही है, वहीं उसके नाबालिग प्रेमी की उम्र 17 साल थी.

क्या है पूरा मामला, जानें

पुलिस के अनुसार, बेटी की शादी एक साल पहले बड़ी ही धूमधाम से की गई थी. मगर जब उसके ससुराल वालों ने उसे अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उन्होंने लड़की के पिता को बुला लिया. पिता को लगा कि बेटी के अवैध संबंध उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं. पिता ने बेटी और उसके प्रेमी को अपने गांव ले जाते हुए रास्ते में उनके हाथ बांध दिए और उन्हें एक कुएं में धकेल दिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना के बाद आरोपी पिता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे और दो अन्य रिश्तेदारों को हिरासत में लिया है. फिलहाल उमरी पुलिस इस मामले की आगे की जांच बड़ी गहराई से कर रही है और हर पहलू पर गौर कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई और वजह भी थी या यह पूरी तरह से अवैध संबंधों को लेकर हुई प्रतिक्रिया थी.