महाराष्ट्र में 'लव जिहाद' मामले पर हंगामा, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं का सड़क पर प्रदर्शन

महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) के हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने आज नांदेड एसपी कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर "लव जिहाद" के कथित मामले में पुलिस कार्रवाई न होने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया.

कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठकर आंदोलन किया कि पुलिस 'लव जिहाद' के आरोपी सलमान शेख पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि हिंदू लड़कियों को कथित रूप से परेशान करने वाले आरोपी सलमान शेख को तत्काल गिरफ्तार किया जाए.

इस प्रदर्शन के कारण मुख्य सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि आरोपी सलमान शेख पर पहले से भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात सामान्य करने के लिए, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और विरोध कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.