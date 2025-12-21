महाराष्ट्र निकाय चुनाव: नांदेड़ में BJP का 'परिवारवाद' दांव फेल! एक ही घर के सभी 6 उम्मीदवार हारे

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की लोहा नगर परिषद के नतीजों ने पूरे महाराष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अक्सर विपक्ष पर 'परिवारवाद' का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी को यहां खुद इसी मुद्दे पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. बीजेपी ने लोहा नगर परिषद चुनाव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों को टिकट देकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला था. मतदाताओं ने परिवारवाद के इस प्रयोग को पूरी तरह नकार दिया.

नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार गजानन सूर्यवंशी समेत उनके परिवार के अन्य 5 सदस्य जो अलग-अलग वार्डों से पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे हार गए.

गजानन सूर्यवंशी (नगराध्यक्ष उम्मीदवार) गोदावरी सूर्यवंशी (गजानन की पत्नी) सचिन सूर्यवंशी (गजानन के भाई) सुप्रिया सूर्यवंशी (सचिन की पत्नी) युवराज वाघमारे (गजानन के साले) रीना व्यवहारे (गजानन के भतीजे की पत्नी)

विधायक प्रतापराव पाटिल चिखलीकर के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) ने लोहा में शानदार प्रदर्शन करते हुए नगराध्यक्ष पद सहित कुल 17 सीटों पर कब्जा जमाया. शिवसेना (UBT) और कांग्रेस को केवल 1-1 सीट से संतोष करना पड़ा.

बीजेपी द्वारा एक ही परिवार पर दिखाए गए इस भरोसे ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया और अजित पवार गुट को इसका फ़ायदा हुआ. कुल मिलाकर जीत महायुति के खेमे में आई, लेकिन नांदेड़ की राजनीति में इसे बीजेपी के लिए एक सबक के तौर पर देखा जा रहा है.

