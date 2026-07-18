मास्टर Key से चंद सेकेंडों में उड़ाते थे बाइक; ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पकड़ा शातिर वाहन चोर गिरोह, तमंचे भी मिले

ग्रेटर नोएडा में वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. थाना बिसरख पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की आठ मोटरसाइकिलें, अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार आरोपी इतने शातिर थे कि मास्टर की की मदद से कुछ ही सेकेंड में किसी भी बाइक का लॉक खोलकर चोरी कर लेते थे और मौके से फरार हो जाते थे. जांच में सामने आया है कि गिरोह दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय था और कई वारदातों को अंजाम दे चुका था. पुलिस अब आरोपियों के पूरे नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है.

संदिग्ध गतिविधि के दौरान पकड़े गए आरोपी

पुलिस के मुताबिक 18 जुलाई 2026 को थाना बिसरख पुलिस टीम सेक्टर-2 स्थित 10वीं एवेन्यू रोड के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई. पूछताछ में उनकी पहचान कुशलवीर और सनी के रूप में हुई. तलाशी के दौरान उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ.

निशानदेही पर मिलीं 8 चोरी की बाइक

गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अलग-अलग स्थानों से कुल आठ चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं. बरामद वाहनों में हीरो स्प्लेंडर प्लस, टीवीएस अपाचे समेत अन्य बाइक शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि सभी मोटरसाइकिलें गौतमबुद्धनगर और दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों से चोरी की गई थीं.

Greater Noida Bike Theft Gang: मामले की जानकारी देते पुलिस अधिकारी

मास्टर की से करते थे चोरी

सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी पेशेवर और बेहद शातिर वाहन चोर हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वे बाइक चोरी करने के लिए मास्टर की का इस्तेमाल करते थे. मास्टर की की मदद से आरोपी कुछ ही सेकेंड में बाइक का लॉक खोल लेते थे और वाहन लेकर फरार हो जाते थे. इसी तरीके से उन्होंने दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया.

हथियार भी मिले

पुलिस को आरोपियों के कब्जे से केवल चोरी के वाहन ही नहीं मिले, बल्कि अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं. बरामद सामान में एक तमंचा, कारतूस और चाकू शामिल हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि चोरी के दौरान या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में इन हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में दर्ज हैं कई मुकदमे

जांच में पता चला है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य मामलों की भी जांच कर रही है. साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चोरी के वाहन किन लोगों को बेचे जाते थे और इस गिरोह में कितने अन्य लोग शामिल हैं.

नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

थाना बिसरख पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. संभावना है कि पूछताछ में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई को वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर बड़ी सफलता माना जा रहा है.

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