नोएडा में टूटी हाईटेंशन लाइन; 5 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर, स्कूटी में लगी आग

High Tension Wire Accident: नोएडा के सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के छिजारसी इलाके में बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 11 हजार केवी हाईटेंशन बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया. हादसे की चपेट में आने से पांच लोग करंट लगने से झुलस गए, जबकि एक स्कूटी में आग लग गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में मदद की. पुलिस के अनुसार सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

अचानक टूटा हाईटेंशन तार, मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार हादसा नोएडा के छिजारसी इलाके में हुआ, जहां 11 हजार केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा. उस समय सड़क से गुजर रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तार गिरते ही तेज चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इसी दौरान एक स्कूटी में भी आग लग गई.

पांच लोग घायल, एक की हालत गंभीर

सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-63 पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. घायलों की पहचान निधि (15), प्रिया (17), मुकेश राम (38), पवित्र (41) और रवि चौधरी के रूप में हुई है. इनमें रवि चौधरी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य चार घायलों की स्थिति स्थिर है.

स्थानीय लोगों ने की मदद

हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अस्पताल भिजवाने में मदद की. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि तत्काल सहायता नहीं मिलती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी.

बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप

घायलों और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यदि बिजली लाइनों का नियमित निरीक्षण और रखरखाव किया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था. लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

हालिया घटनाओं के बाद फिर उठे सवाल

गौरतलब है कि हाल के दिनों में बिजली व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठते रहे हैं. कुछ समय पहले भी करंट लगने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया था. अब छिजारसी की इस घटना ने एक बार फिर बिजली नेटवर्क की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि हाईटेंशन लाइन का तार किन परिस्थितियों में टूटा. अधिकारियों के अनुसार बिजली विभाग की भूमिका और तकनीकी कारणों की भी जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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