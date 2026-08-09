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अड़ गए नेतन्याहू... गाजा को लेकर ट्रंप का प्लान किया खारिज, कहा- नहीं हटाएंगे सेना

नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल 15-पॉइंट वाले डॉक्यूमेंट को खारिज करता है. IDF तब तक कोई वापसी नहीं करेगा जब तक हमास सच में हथियार नहीं छोड़ देता.

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अड़ गए नेतन्याहू... गाजा को लेकर ट्रंप का प्लान किया खारिज, कहा- नहीं हटाएंगे सेना
फाइल फोटो

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार (9 अगस्त 2026) को कहा कि इजरायल ने गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15-पॉइंट पीस प्लान को खारिज कर दिया है और जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायल पीछे नहीं हटेगा.

नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में इजरायल डिफेंस फोर्सेज का जिक्र करते हुए कहा, "इजरायल 15-पॉइंट वाले डॉक्यूमेंट को खारिज करता है. IDF तब तक कोई वापसी नहीं करेगा जब तक हमास सच में हथियार नहीं छोड़ देता."

हमास ने कल कहा था कि वह US के सपोर्ट वाले प्लान पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और इजरायल पर दबाव बनाने को कहा. हमास ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को बताया कि वह प्लान के लेटेस्ट स्टेज पर कायम है. इसके तहत ऑपरेटिव्स युद्ध से तबाह इलाके में एक नई फिलिस्तीनी गवर्निंग कमेटी को हथियार सौंपेंगे.

हमास ने क्या कहा?

हमास के एक अधिकारी ने शनिवार को न्यूज एजेंसी AFP को बताया, "हमास और दूसरे ग्रुप्स ने मीडिएटर्स को कन्फर्म किया है कि वे एग्रीमेंट को लागू करना शुरू करने और दूसरे फेज में जाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इसे इजरायली मंजूरी मिल जाए और इजरायल एग्रीमेंट को लागू करना शुरू कर दे."

कुछ दिन पहले, संयुक्त अरब अमीरात ने सात दूसरे मुस्लिम-बहुल देशों के साथ मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया था. इसमें गाजा पट्टी में इजरायल के मिलिट्री कैंपेन की कड़ी आलोचना की गई थी और आरोप लगाया गया था कि उसके कामों से ट्रंप के शांति फ्रेमवर्क को पटरी से उतरने का खतरा है.

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