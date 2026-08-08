दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा और दिल्ली, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के 16 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. 7 अगस्‍त को जारी तबादला आदेश में कई अहम विभागों के प्रमुख बदल दिए गए हैं, जबकि कुछ अफसरों को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

किसे कौन सा विभाग मिला?