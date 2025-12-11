विज्ञापन
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों पर बड़ा एक्शन, पासपोर्ट सस्पेंड

गोवा पुलिस की पहल पर लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं. सरकार इन दोनों के पासपोर्ट रद्द करने पर भी विचार कर रही है. किसी का पासपोर्ट सस्पेंड करने का मतलब है कि उस शख्स का पासपोर्ट अस्थायी रूप से अमान्य कर दिया गया है, जिससे वह विदेश यात्रा नहीं कर सकता.

  • सरकार ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं.
  • आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पुलिस पूछताछ के लिए अंजुना थाने ले गई है.
  • लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में है या कहीं और, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है.
गोवा के चर्चित Birch by Romeo Lane नाइटक्लब अग्निकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. गोवा पुलिस की पहल पर लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं. सरकार इन दोनों के पासपोर्ट रद्द करने पर भी विचार कर रही है.

इस मामले में नई जानकारी ये है कि अभी तक सीबीआई या गोवा पुलिस के पास लूथरा ब्रदर्स को लेकर कोई ताजा जानकारी नहीं है. लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में है या कहीं और चले गए, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है.

क्या होता है पासपोर्ट सस्पेंड होने का मतलब?

किसी का पासपोर्ट सस्पेंड करने का मतलब है कि उस शख्स का पासपोर्ट अस्थायी रूप से अमान्य कर दिया गया है, जिससे वह विदेश यात्रा नहीं कर सकता. भले ही वह उसके पासपोर्ट हों. यह अक्सर आपराधिक मामलों और  गंभीर कारणों से होता है और इसे फिर से एक्टिव करवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया या शर्तों को पूरा करना पड़ता है. विजय माल्या और नीरव मोदी के मामलों में भी ये देखा गया था.

इसके अलावा गोवा पुलिस कैफे के सहमालिक गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पहुंची है. पुलिस की टीम सीधे उसे अंजुना थाने लेकर गई, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है. 

36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 10 दिसंबर को अजय गुप्ता को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दी थी. इसी आदेश के बाद आरोपी को दिल्ली से गोवा लाया गया. अजय गुप्ता, क्लब के मालिकाना ढांचे में लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर बताए जाते हैं और निवेश से लेकर ऑपरेशन तक, उनकी भूमिका पुलिस की जांच के केंद्र में है.

लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ MEA भी सक्रिय 

इस मामले में विदेश मंत्रालय (MEA) भी सक्रिय हो गया है. गोवा सरकार ने MEA को गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द करने की औपचारिक रिक्वेस्ट भेजी थी. MEA ने यह रिक्वेस्ट मान ली है और लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं. इस फैसले से इन दोनों आरोपियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकंजा कसा जा रहा है.

दुबई कनेक्शन: लूथरा ब्रदर्स का परिवार UAE में रहता है

जांच में सामने आया है कि सौरभ और गौरव लूथरा का एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है. दोनों भाइयों का दुबई में घर है, जहां उनका परिवार रहता है. आग लगने की घटना से चार दिन पहले ही वे दुबई से भारत लौटे थे. आशंका थी कि वे फुकेट से सीधे दुबई भाग सकते हैं, यही वजह रही कि इंटरपोल की CBI ब्रांच को तुरंत अलर्ट किया गया.

अजय और राजेश गुप्ता को लेकर भी बढ़ा शक

जांच से पता चला है कि लूथरा ब्रदर्स के क्लब पार्टनर अजय गुप्ता और उनके भाई राजेश गुप्ता भी क्लब में निवेशक हैं. दोनों उत्तरी दिल्ली में रहते हैं और क्लब के फाइनेंशियल मॉडल व लाइसेंसिंग में इनकी भूमिका सामने आने के बाद गुप्ता ब्रदर्स भी अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं.

आग के बीच टिकट बुक कर ली गईं!

गोवा पुलिस की जांच में एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है. 6-7 दिसंबर की रात 1:17 बजे, जब आग बुझाने की कोशिशें जारी थीं, उसी दौरान लूथरा ब्रदर्स ने एक ट्रैवल पोर्टल से फुकेट के लिए टिकट बुक कर लिए थे. जब पुलिस और प्रशासन अरपोरा में आग से लोगों को बचाने में जुटे थे, उसी समय आरोपी देश छोड़ने की तैयारी कर रहे थे.

7 दिसंबर की सुबह इंडिगो फ्लाइट से भागे

भीषण आग में मौतों की पुष्टि होते ही दोनों भाई दिल्ली छोड़कर मुंबई पहुंचे और 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेट रवाना हो गए.  

अब तक 6 गिरफ्तारियां, लूथरा ब्रदर्स पर ब्लू नोटिस

गोवा नाइटक्लब आगजनी मामले में पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी है, जिससे उनकी गतिविधियों की जानकारी दुनिया भर की एजेंसियों को मिल सके. दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है.

