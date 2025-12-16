विज्ञापन
थाईलैंड में कैसे पकड़े गए गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा भाई

गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को मंगलवार को भारत वापस लाया गया. दोनों भाइयों को थाइलैंड से डिपोर्ट किया गया. दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही गोवा पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर थाइलैंड भागने के बाद भी दोनों भाई भारत के शिकंजे में कैसे आए.

थाईलैंड में कैसे पकड़े गए गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा भाई
  • गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत वापस लाया गया है
  • भारत सरकार ने लूथरा भाइयों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए थे और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था
  • थाईलैंड पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों की सूचना पर होटल में निगरानी कर दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था
हादसे के कुछ घंटों बाद ही ली थी थाईलैंड की फ्लाइट

छह दिसंबर की घटना वाली रात लूथरा भाई आग लगने के समय दिल्ली में एक शादी में थे और कुछ ही घंटों में वहां से थाईलैंड भाग गए थे. आग लगने के तुरंत बाद, सुबह करीब 1.15 बजे की फ्लाइट बुक की और सुबह 5 बजे थाईलैंड के लिए निकल गए.

थाईलैंड कैसे हत्थे चढ़े लूथरा भाई

दोनों भाई थाईलैंड पहुंचने के बाद खाने के लिए अपने होटल से बाहर निकले थे. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि 9 दिसंबर को इसी वाकये के बाद सुरक्षा अधिकारियों को पता चल गया कि दोनों भाई, जिनकी तलाश भारत में पुलिस कर रही थी, फुकेत में हैं. भारतीय एजेंसियों से मिली सूचना के बाद थाई अधिकारियों ने होटल पर निगरानी शुरू कर दी. जब दोनों भाई होटल से बाहर निकले, तो थाई इमिग्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पहचान और यात्रा डिटेल की जांच की. इसके बाद शुक्रवार को थाई अधिकारी उन्हें बैंकॉक ले आए और सुआन फ्लू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में रखा गया. थाई अधिकारियों ने भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर जारी किए गए इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस के आधार पर लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया था. 

अग्रिम जमानत याचिका पहले ही हो चुकी थी खारिज

इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत में सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं गई थीं. सुनवाई के दौरान, गोवा पुलिस के वकील अभिनव मुखर्जी ने दलील दी कि भाइयों ने कारोबार में अपनी कम भागीदारी का झूठा दावा किया था और कहा था कि उनकी विदेश यात्रा पहले से प्लान थी.

अग्निकांड में हुई 25 लोगों की मौत

गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में 7 दिसंबर की सुबह 25 लोगों की मौत हो गई थी. अरपोरा नदी के बैकवाटर के पास स्थित क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, क्लब में आने-जाने का रास्ता बहुत संकरा था. यह आग 7 दिसंबर की सुबह बागा इलाके में स्थित क्लब में लगी, जो गोवा के सबसे ज्यादा भीड़ वाले बीच में से एक के पास होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है.

