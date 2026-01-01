विज्ञापन
New Year 2026 Live Updates: नया साल जीवन में नई बहार की तरह आता है. न्यू ईयर के मौके पर लोगों के दिलों में नई उम्मीदें होती हैं, नई आकांक्षाएं होती हैं और साथ ही नई उमंग होती है, क्योंकि नया साल हर किसी के मन में रोमांच और एक अलग सा उत्साह लेकर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है? न्यू ईयर का इतिहास क्या है? किन देशों में 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं मनाया जाता? इन सब सवालों के साथ आप अपने दोस्तों, परिजनों और अपनों को हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मुबारक की शुभकामनाएं दें. यहां भी नए साल के कुछ ऐसे ही संदेश दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने रिश्तेदारों, परिचितों, सहकर्मियों, बॉस या दोस्तों को भेज सकते हैं. नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पोस्टर 2026, हैप्पी न्यू ईयर 2026 स्टेटस, हैप्पी न्यू ईयर 2026 शुभकामनाएं फोटो और हैप्पी न्यू ईयर 2026 विशेज. न्यू ईयर से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एनडीटीवी के साथ...

नए साल की शुभकामनाएं

साल बीता, तजुर्बे मिले,

कुछ रिश्ते पुराने हुए, कुछ नए बने।

आगे का रास्ता रोशन हो,

यही है नए साल की शुभकामनाएं

Happy New Year 2026 Status

सूरज की तरह चमकते रहो आप,

चांद की तरह खिलते रहो आप,

2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप

Happy New Year 2026

Happy New Year

यह नया साल आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए.

आपका हर दिन खुशियों से भरा हो.

आपकी नई यात्रा शुरू होनी चाहिए.

आप को नया साल मुबारक हो.

Happy New Year 2026 Wishes

नया साल, नई कहानियां!

पिछले वर्ष की परेशानियों को भूल जाओ

और केवल आशीर्वाद को आगे बढ़ाओ

नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई!

Happy New Year 2026 Wishes: नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy New Year 2026 Wishes: नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

नव वर्ष नई आशाओं की किरण बने.

हर दिन बेहतर होता जाए.

सपनों को नई दिशा मिले.

खुशियां आपके साथ रहें.

नव वर्ष मंगलमय हो.

Happy New Year 2026 Wishes in Hindi: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

रिश्तों को यूं ही बनाए रखना आप,

दिलों में चिराग हमारी यादों की जलाए रखना,

इस साल के सुहाने सफर के लिए शुक्रिया,

इस तरह से 2026 में भी अपना साथ बनाए रखना.

हैप्पी न्यू ईयर 2026 दोस्तों!

Happy New Year 2026 Wishes Images in Hindi

Happy New Year 2026: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy New Year 2026: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy New Year 2026 Wishes: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सूरज की तरह चमके आपकी किस्मत,

चांद की तरह खिलते रहें आप,

नए साल में हर गम रहे आपसे कोसों दूर,

सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें आप

साल 2026 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं!

Happy New Year 2026 Wishes in Hindi: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सफलता और समृद्धि लाए नया साल

यह साल जीवन में लाए सफलता की सौगात,

हर काम में मिले आपको खुशियों की बरसात

सपनों को सच करने की मिलेगी नई राह,

इस साल 2026 में पूरी हो आपकी हर चाह

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

Happy New Year 2026: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

नया रंग हो नई उमंगे,आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy New Year 2026 Wishes LIVE: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

New Year 2026 Wishes: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

हर सुबह नई रोशनी लाए,

हर शाम सुकून दे जाए

सफलता आपके कदम चूमे,

नया साल खुशहाल बन जाए

Happy New Year 2026

Happy New Year 2026: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

Happy New Year 2026: इस शायरी के जरिए दें नए साल की शुभकामनाएं

दुनिया की हर खुशी आपके कदम चूमे,

दुनिया की हर कामयाबी आपके पीछे भागे,

यही दुआ करते हैं हम उपरवाले से कि

आने वाले साल में आप रहें सबसे आगे

नए साल 2026 की हार्दिक बधाई!

Happy New Year 2026 Wishes Image: नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

हैप्पी न्यू ईयर 2026 विशेज

सूरज की तरह चमके आपकी किस्मत,

चांद की तरह खिलते रहें आप,

नए साल में हर गम रहे आपसे कोसों दूर,

सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें आप.

Happy New Year 2026

Happy New Year 2026: नए साल की बार्दिक शुभकामनाएं शायरी

हर साल आता है, हर साल जाता है,

नया साल बस खुशियां ही लाता है.

जो आपका दिल चाहता है वही मिले आपको,

यही दुआ हर कोई दोहराता है

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy New Year 2026: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

कभी सामना न हो तन्हाइयों से

हर ख्वाब हर अरमान पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

Happy New Year 2026 Wishes in Hindi: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

नया सवेरा, नई किरण के साथ आए,

हर दिन खुशियों की सौगात लाए

आपका हर सपना हो पूरा इस साल,

नया साल आपको ढेरों खुशियां दे जाए

हैप्पी न्यू ईयर 2026

Happy New Year 2026 Wishes Shayari: नए साल की शुभकामना शायरी

2026 आ गया है हमारे जीवन में,

खुशियां झूमें और सफलता नाचे आपके आंगन में,

हर खास पल रहे आपको जीवन भर याद

नए साल पर खुदा से यही है हमारी फरियाद

नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

Happy New Year 2026: नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश

दुनिया की हर खुशी आपके कदम चूमे,

दुनिया की हर कामयाबी आपके पीछे भागे,

यही दुआ करते हैं हम उपरवाले से कि

आने वाले साल में आप रहें सबसे आगे.

न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है?

पुराने रोम में सबसे शुरुआती कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे. इसी के साथ साल 1 मार्च को शुरू होता था जो वसंत खेती और युद्ध के मौसम से जुड़ा हुआ था. त्योहार, सैन्य अभियान और नागरिक कर्तव्य सभी इस मार्च आधारित कैलेंडर के मुताबिक ही आयोजित किए जाते थे.

न्यू ईयर का इतिहास क्या है?

ईसा पूर्व 46 में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने कैलेंडर में सुधार करते हुए जनवरी महीने को साल का पहला महीना घोषित किया. बाद में 1582 में पोप ग्रेगरी XIII ने इसमें और सुधार कर ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जिसे आज हम आधुनिक कैलेंडर के रूप में जानते हैं. तभी से 1 जनवरी को विश्वभर में नव वर्ष के रूप में मनाया जाने लगा.

