Bank Holiday Today: आज 1 जनवरी को बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

New Year Bank Holiday Today: नए साल 2026 की शुरुआत होते ही सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज बैंक खुले रहेंगे या बंद ((Banks Open or Closed Today)?.1 जनवरी को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है क्योंकि यह छुट्टी पूरे देश में एक जैसी नहीं होती. बहुत से लोग नए साल के पहल दिन, 1 जनवरी को बैंक जाकर जरूरी काम निपटाने की सोचते हैं .ऐसे में अगर आप भी आज बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. अगर आप बिना जानकारी के बैंक निकल पड़े तो समय भी खराब हो सकता है. इसलिए घर से निकलने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके राज्य में आज बैंक खुला है या नहीं (Banks Open or Not Today)..

भारतीय रिजर्व बैंक हर साल पूरे देश के लिए बैंक छुट्टियों की लिस्ट (RBI Bank Holiday List) जारी करता है. इसमें हर राज्य की अलग अलग छुट्टियां शामिल होती हैं. ये छुट्टियां स्थानीय त्योहार नए साल के मौके या खास दिनों के कारण होती हैं.

1 जनवरी 2026 को बैंक खुले हैं या बंद?

RBI की छुट्टियों की लिस्ट (RBI Holiday List 2026) के अनुसार, 1 जनवरी 2026 गुरुवार को पूरे देश में बैंक बंद नहीं हैं. यानी ज्यादातर राज्यों में बैंक सामान्य दिन की तरह खुले रहेंगे. हालांकि कुछ राज्यों में नए साल और स्थानीय त्योहारों की वजह से आज बैंक बंद रहेंगे.

इन राज्यों में आज बैंक रहेंगे बंद

आज यानी 1 जनवरी 2026 को मिजोरम तमिलनाडु सिक्किम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड पश्चिम बंगाल और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे. इन राज्यों में न्यू ईयर और स्थानीय पर्व के कारण बैंकिंग कामकाज नहीं होगा. अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो ब्रांच जाने से पहले जरूर ध्यान रखें.

इन राज्यों के अलावा देश के बाकी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे और रोजमर्रा का काम सामान्य तरीके से होगा. फिर भी किसी जरूरी काम से पहले अपनी नजदीकी ब्रांच से एक बार जानकारी लेना बेहतर रहेगा ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो.

जनवरी 2026 में कब कब बंद रहेंगे बैंक

जनवरी 2026 में अलग अलग तारीखों पर राज्यों और शहरों के हिसाब से बैंक बंद रहेंगे.

2 जनवरी 2026 को न्यू ईयर सेलिब्रेशन और मन्नम जयंती के कारण कुछ जगहों पर बैंकिंग काम नहीं होगा. इस दिन आइजोल कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक ब्रांच बंद रहेंगी.

3 जनवरी 2026 को हजरत अली जयंती मनाई जाएगी. इस वजह से आइजोल चेन्नई कोलकाता लखनऊ और कानपुर में बैंक बंद रहेंगे.

12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद जयंती और युवा दिवस के मौके पर लखनऊ और कानपुर में बैंक नहीं खुलेंगे.

14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और माघ बिहू की वजह से अहमदाबाद भुवनेश्वर गुवाहाटी और ईटानगर में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

15 जनवरी 2026 को पोंगल और मकर संक्रांति जैसे बड़े त्योहारों के कारण बेंगलुरु चेन्नई गंगटोक हैदराबाद और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे.

इसके बाद 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस और 17 जनवरी को उझावर तिरुनाल के चलते चेन्नई में लगातार दो दिन बैंक बंद रहेंगे.

23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती सरस्वती पूजा और वीर सुरेंद्र साय जयंती के कारण अगरतला भुवनेश्वर कोलकाता और चेन्नई में बैंक नहीं खुलेंगे.

26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय अवकाश है.

इसके अलावा जनवरी 2026 में हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक पहले की तरह बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह चालू रहेगी

अगर आपके राज्य में आज बैंक बंद है तो घबराने की जरूरत नहीं है. यूपीआई मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. आप पैसे भेज सकते हैं बैलेंस चेक कर सकते हैं और बिल पेमेंट भी आसानी से कर पाएंगे. सिर्फ ब्रांच से जुड़े काम और चेक क्लियरेंस आज नहीं होंगे.