गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: लूथरा भाइयों का दुबई कनेक्शन, हादसे से 4 दिन पहले लौटे थे भारत

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: लूथरा भाइयों का दुबई कनेक्शन, हादसे से 4 दिन पहले लौटे थे भारत
पणजी/नई दिल्ली:

गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों भाइयों का दुबई में भी घर है, जहां उनका परिवार रहता है. जिस दिन गोवा के क्लब में आग लगी, उससे लगभग चार दिन पहले ही ये दोनों भाई दुबई से लौटे थे. जांच एजेंसियों को यह आशंका थी कि दोनों भाई कहीं फुकेट के रास्ते दुबई भाग न जाएं, इसलिए फुकेट भागने की सूचना मिलते ही तुरंत सीबीआई की इंटरपोल शाखा से संपर्क साधा गया, ताकि उन्हें थाईलैंड में ही रोका जा सके.

जांच में यह भी सामने आया है कि इस क्लब में लूथरा भाइयों के पार्टनर अजय गुप्ता और उनके भाई राजेश गुप्ता हैं, जिन्होंने क्लब में भारी मात्रा में पैसा लगाया था. गुप्ता ब्रदर्स भी उत्तरी दिल्ली में रहते हैं और अब वे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं.

गोवा पुलिस की जांच के मुताबिक, लूथरा भाइयों ने 6-7 दिसंबर की देर रात 1:17 बजे एक ट्रैवल पोर्टल के जरिए थाईलैंड के फुकेट के लिए अपने टिकट बुक किए थे. ये वो वक्त था, जब पुलिस और प्रशासन उत्तरी गोवा के अरपोरा में उनके नाइटक्लब में लगी आग को बुझाने के लिए जूझ रहे थे और वहां फंसे कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे. 

भीषण आग में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिलते ही सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से निकलकर सीधे मुंबई पहुंचे और वहां से 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6ई 1073 में सवार होकर फुकेट रवाना हो गए. फुकेट पहुंचने पर उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें NDTV ने जारी की थीं. 

अग्निकांड की जांच करते हुए पुलिस नाइटक्लब से जुड़े 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है. गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ भी इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी हो चुका है. कसते शिकंजे को देखकर दोनों की तरफ से दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई. हालांकि दोनों को तुरंत राहत नहीं मिल पाई. 

