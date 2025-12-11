ऊंचाई, आग और बम... सब संभालेगा 'जॉनीज': मानसा के स्कूल में बना खास रोबोट, सफल हुआ ट्रायल

पंजाब के मानसा जिले में एक निजी स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक खास सिख रोबोट तैयार किया है, जिसे उन्होंने 'जनीज' (Johniz) नाम दिया है. छात्रों का दावा है कि यह रोबोट ऊंची और दुर्गम जगहों पर चढ़ने, आग बुझाने और यहां तक कि बम डिफ्यूज करने जैसे महत्वपूर्ण काम भी कर सकता है.

सफल ट्रायल और भविष्य की योजना

स्कूल के ग्राउंड में रोबोट का सफल परीक्षण (ट्रायल) किया गया, जिसके बाद इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को लेकर छात्रों की खूब तारीफ हो रही है. छात्रों ने बताया कि रोबोट 'जॉनीज' को तैयार करने में उन्हें लगभग तीन महीने का समय लगा और इस पर ₹15,000 से ₹20,000 तक का खर्च आया है.

छात्रों के अनुसार, जॉर्जप्रीत सिंह की देखरेख में बनाया गया यह रोबोट भविष्य में कई तरह के जोखिम भरे कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा

बम डिफ्यूज करना

पहाड़ी पर चढ़ना

बोरवेल में गिरे लोगों को निकालना

छात्र अब रोबोट को और अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं, ताकि इसकी कार्यक्षमता और प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके. यह पहल दिखाती है कि छोटे शहरों के स्कूलों में भी छात्र तकनीकी नवाचारों में गहरी रुचि ले रहे हैं.