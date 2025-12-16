विज्ञापन
गोवा नाइटक्लब आग: आंखों में सवाल, चेहरे पर मास्क... 10 दिन बाद ऐसे दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स

गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद रातोंरात फरार हुए क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को मंगलवार भारत वापस ले आया गया. भारत सरकार की त्वरित कार्रवाई और कूटनीतिक प्रयासों के बाद दोनों भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट कर दिया गया. भारत पहुंचते ही गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया.

  • गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड के बाद फरार हुए सौरभ और गौरव लूथरा को भारत सरकार ने थाईलैंड से वापस लाया
  • भारत सरकार ने दोनों आरोपियों के पासपोर्ट सस्पेंड कर थाईलैंड में गिरफ्तारी के लिए कूटनीतिक प्रयास किए
  • दोनों भाइयों को भारत पहुंचते ही गोवा पुलिस ने हिरासत में लिया और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा
नई दिल्ली:

गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद रातोंरात फरार हुए क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को मंगलवार भारत वापस ले आया गया. भारत सरकार की त्वरित कार्रवाई और कूटनीतिक प्रयासों के बाद दोनों भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट कर दिया गया. भारत पहुंचते ही गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया.

फरार आरोपियों की धरपकड़

अग्निकांड के बाद दोनों भाई दिल्ली स्थित अपने घर से रातोंरात फरार हो गए थे और अपनी आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों को भी ठिकाने लगा दिया था. लेकिन भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए थे. इसके बाद थाईलैंड के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया. साथ ही, भारत ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक लग गई.

आज कोर्ट में पेशी, ट्रांजिट रिमांड की तैयारी

गिरफ्तारी के बाद अब गोवा पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है. दोनों का मेडिकल परीक्षण द्वारका के एक अस्पताल में ही करवाया जाएगा. दोनों आरोपियों को आज शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट में पेशी के बाद गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी. उम्मीद है कि गोवा पुलिस 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी ताकि उन्हें गोवा ले जाकर मामले की आगे की जांच की जा सके.

सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन

यह नाइट क्लब अग्निकांड सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन को उजागर करता है. क्लब में सुरक्षा के कोई भी आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं थे. नाइट क्लब में आग बुझाने के यंत् मौजूद नहीं थे. आग लगने पर कर्मचारी गिलास से पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. कोर्ट निश्चित रूप से यह सवाल पूछेगा कि इतना बड़ा अग्निकांड होने के बावजूद दोनों भाई पुलिस का सहयोग करने के बजाय सीधे थाईलैंड कैसे भाग गए. यह फरारी उनके ऊपर लगे आरोपों को और भी मजबूत करती है.

क्या हुआ था गोवा में?

पिछले महीने गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर क्लब के कर्मचारी और कुछ टूरिस्ट शामिल थे. आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि हादसे के पीछे लापरवाही थी या तकनीकी खामी.

