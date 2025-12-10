गोवा नाइट क्लब आग: थाइलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स अब तक फरार, जानें कौन हैं 6 गिरफ्तार

गोवा बर्च बाय रोमियो लेन क्लब केस में अब तक छह गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. क्लब के कारपोरेट जनरल मैनेजर राजीव मोदक और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद ही जनरल मैनेजर विवेक सिंह और बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. गोवा पुलिस ने रोमियो लेन नाइट क्लब के ऑपरेशंस हेड भरत कोहली के बाद क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि भारत से थाईलैंड भागे लूथरा बंधु अभी तक फरार हैं.

बिजनेस पार्टनर है अजय गुप्ता

रोमियो लेन नाइट क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा का दिल्ली और गुरुग्राम में घर है. अजय गुप्ता भी क्लब का सह मालिक और गुरुग्राम का रहने वाला है.अजय गुप्ता लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर बताया जाता है. आग की घटना के बाद वो फरार था. इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. उसे बुधवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया. अजय गुप्ता रीढ़ की हड्डी में समस्या बताकर अस्पताल में भर्ती हुआ था. एनडीटीवी रिपोर्टर ने जब उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि वो तो क्लब में सिर्फ पार्टनर है, कुछ और नहीं.

बिजनेस ऑपरेशंस हेड भरत कोहली

दिल्ली की पंजाबी बस्ती में रहने वाले भरत कोहली को क्लब के ऑपरेशंस का हेड बताया जाता है. लेकिन चौंकाने वाली बात है कि वो छोटी से बस्ती में क्यों रह रहा था. भरत कोहली सिद्धार्थ और गौरव लूथरा भाइयों को 10 सालों से जानता है. गोवा पुलिस ने भरत कोहली को गिरफ्तार कर लिया था. भरत का परिवार सब्ज़ी मंडी के पंजाबी बस्ती की तंग गलियों के छोटे से मकान में रहता है.

ये पढ़ें- 2 साल से नोटिस पर नोटिस, चेतावनी पर कोई एक्शन नहीं, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के 'गुनहगारों' का काला चिट्ठा सामने आया

दो साल से मिल रही थीं शिकायतें

गोवा नाइट क्लब को लेकर कई खुलासे हुए हैं. पता चला है कि 2023 से बर्च बाय रोमियो लेन क्लब को अवैध ढांचा बनाए जाने की शिकायत हुई थी. उसने पानी वाली जगह को पाटकर वहां डिस्को थेक और अन्य कई एंटरटेनमेंट स्पॉट बनाए थे. क्लब का सीवेज भी सीधे नदी में गिराया जा रहा था. कोस्टल एनवायरनमेंट जोन की तरफ से भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन भी पाया गया था. साथ ही राजस्व अधिकारियों ने जांच में पाया था कि क्लब ने कृषि भूमि का व्यावसायिक काम में इस्तेमाल किया था.

लूथरा बंधु कब हत्थे चढ़ेंगे

नाइट क्लब में आग लगने के 5.30 घंटों के भीतर लूथरा बंधु गोवा से मुंबई पहुंचे थे. वहां वो इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के टूरिस्ट प्लेस फुकेट भाग गए थे. फुकेट से उनके दुबई भागने की भी खबरें है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. उनके साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी देखी गई थी. दुबई में भी रोमियो लेन क्लब की प्रॉपर्टी और लूथरा भाइयों का एक आशियाना भी बताया जा रहा है.