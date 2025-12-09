गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड :  क्या होता है ब्लू नोटिस... थाईलैंड भागे लूथरा बंधुओं के खिलाफ CBI ने किया जारी

गोवा के 'रोमियो लेन नाइट क्लब' अग्निकांड में 25 बेकसूर लोगों की मौत के मुख्य आरोपी क्लब के मालिक, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, थाईलैंड भाग गए हैं, इन्हें पकड़ने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल से 'ब्लू नोटिस' जारी करवाया है. 'ब्लू नोटिस' एक तरह का जांच नोटिस होता है. इसे किसी आरोपी के ठिकाने, पहचान या उसकी गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए जारी किया जाता है. पुलिस इस नोटिस के जरिए पता लगाती है कि अपराधी किस देश में क्या कर रहा है.

रेड कॉर्नर नोटिस : ये अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जैसा होता है

दुनियाभर की एजेंसियों से आरोपी को पकड़ने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का औपचारिक अनुरोध करता है, ताकि बाद में उसे प्रत्यर्पण के जरिए वापस देश लाया जा सके. इंटरपोल कुल आठ तरह के नोटिस जारी करता है. रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस, ऑरेंज कॉर्नर नोटिस और पर्पल कॉर्नर नोटिस. प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है. ये नोटिस दुनिया भर में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और अपराधियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं.

1. रेड नोटिस : सबसे कॉमन है, इसका उपयोग किसी अपराधी को पकड़ने और उसके प्रत्यर्पण के उद्देश्य से गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है

2. ब्लू नोटिस : इसका उपयोग किसी व्यक्ति के ठिकाने, पहचान या आपराधिक गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जो आपराधिक जांच में उपयोगी हो

3. ग्रीन नोटिस : ये उन व्यक्तियों के बारे में चेतावनी देने के लिए जारी किया जाता है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, खासकर यदि वे भविष्य में अपराध करने की संभावना रखते हैं

4. येलो नोटिस : ये लापता व्यक्तियों को ढूँढने में मदद के लिए जारी किया जाता है, खासकर नाबालिगों या उन वयस्कों की तलाश के लिए जो खुद को बचाने में असमर्थ हैं

5. ब्लैक नोटिस : इसका उपयोग अज्ञात शवों की पहचान करने के उद्देश्य से जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, ताकि उनकी पहचान स्थापित की जा सके

6. ऑरेंज नोटिस : ये किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में तत्काल और गंभीर खतरा होने की चेतावनी देने के लिए जारी किया जाता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर नुकसान हो सकता है

7. पर्पल नोटिस : इसका उपयोग अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों या छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है.

8. इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्पेशल नोटिस : ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जारी किया जाता है.

नाइट क्लब में आग लगने से हुई थी 25 लोगों की मौत

समुद्र के किनारे बने 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब में आग लगने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना में 25 लोगों की मौत हुई. इसमें चार पर्यटक और 14 स्टाफ सदस्य शामिल हैं. सात पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. छह लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है.