समुद्र किनारे खिला 'कमल', लहरों में बह गया विपक्ष; दिल्ली तक गूंजी गोवा में बीजेपी को मिली जीत की धमक

Goa Zilla Panchayat Election Results 2025: नतीजे आने के बाद विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा है. जहां बीजेपी और एमजीपी गठबंधन ने मिलकर 30 का आंकड़ा छू लिया, वहीं कांग्रेस महज 10 सीटों पर सिमट गई. आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जैसी पार्टियां अपना खाता तो खोल पाईं, लेकिन दहाई तक भी नहीं पहुंच सकीं.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा जिला पंचायत चुनाव में जीत को पीएम मोदी को समर्पित किया (सांकेतिक तस्वीर)

Goa Zilla Panchayat Election Results 2025: गोवा जिला पंचायत चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य में फिलहाल 'मोदी मैजिक' का कोई विकल्प नहीं है. बीजेपी-एमजीपी गठबंधन ने विपक्ष का सूपड़ा साफ करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस जीत को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा की जनता को समर्पित किया है. 

जानें किसे मिली कितनी सीटें?

50 सदस्यीय जिला पंचायत के चुनाव परिणामों ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है. बैलेट पेपर से हुए इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्षी किलों को ध्वस्त कर दिया है.

पार्टी/गठबंधनजीती गई सीटें
बीजेपी + एमजीपी (NDA)32
कांग्रेस (Congress)10
आम आदमी पार्टी (AAP)01
गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP)01
रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी (RGP)02
निर्दलीय04

यह जीत PM मोदी के नेतृत्व की जीत है: CM प्रमोद सावंत

नतीजों के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गदगद नजर आए. उन्होंने कहा, 'मैं उन सभी बीजेपी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं जिन्होंने जीत दर्ज की है. मैं यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा की जनता को समर्पित करता हूं. ग्रामीण मतदाताओं का विशेष आभार, जिन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया.'

PM मोदी ने थपथपाई पीठ: गोवा के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस जीत पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि एनडीए परिवार को मिला यह समर्थन गोवा के विकास के हमारे प्रयासों को और ऊर्जा देगा. पीएम ने कहा, 'हम इस अद्भुत राज्य के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

2027 का 'सेमीफाइनल' जीत गई बीजेपी?

इन चुनाव परिणामों को 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों का 'ट्रेलर' माना जा रहा है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थीं, लेकिन जिला पंचायत के इन नतीजों में 30 सीटें जीतकर पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खास बात है कि इस बार वोटिंग के लिए EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ, फिर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है. इस चुनाव में ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पैठ पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है.

