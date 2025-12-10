2 साल से नोटिस पर नोटिस, चेतावनी पर कोई एक्शन नहीं, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के 'गुनहगारों' का काला चिट्ठा सामने आया

गोवा नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में अग्निकांड का आज चौथा दिन है. 25 मौतों के गुनहगार लूथरा बंधु अभी पकड़ से दूर हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का लगातार शिकंजा उन पर कसता जा रहा है. ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद उनका पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है. गोवा में उनके दूसरे क्लब पर भी बुलडोजर चल चुका है. गोवा से मुंबई और फिर वहां से फ्लाइट पकड़ थाईलैंड के फुकेट भागे सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अभी कहां हैं, ये बड़ा सवाल है. उधर, भारत में मौजूद क्लब से जुड़े अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. यह भी जानकारी सामने आई है कि गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन को 2 सालों के भीतर पंचायत, सरकार से लेकर पर्यावरण संबंधी नोटिस जारी हुए, निरीक्षण हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और वहां बदस्तूर पार्टियां जारी रहीं.

दो साल पहली शिकायत हुई

दस्तावेजों से पता चला है कि दिसंबर 2023 में ही अरपोरा पंचायत में इस रोमियो लेन नाइट क्लब के खिलाफ शिकायत हुई थी. क्लब को साल्ट पैन एरिया में गैरकानूनी तरीके से बनाने का आरोप था और सीवेज सीधे नदी में बहाया जा रहा था. उसके डिस्कोथेक भी खतरनाक था, जो कभी भी गिर सकता है. डिस्कोथेक पानी के एक एरिया में बना था. क्लब में आने वाले लोगों को खतरा था.

कारण बताओ नोटिस जारी, पर इवेंट जारी रहे

अरपोरा पंचायत ने शिकायत के बाद जनवरी 2024 में क्लब का निरीक्षण किया था और अवैध ढांचे की बात भी मानी थी.कारण बताओ नोटिस 13 मार्च को जारी किया गया था. अवैध ढांचे को गिराने का आदेश भी जारी किया गया था. इससे क्लब पूरी तरह बंद हो जाता. क्लब मालिकों को 15 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने को कहा गया था. लेकिन लूथरा बंधु कोई भी दस्तावेज पेष नहीं कर सके, मगर क्लब में भीड़ और इवेंट लगातार चलते रहे.

राजस्व अधिकारियों ने उठाए सवाल

बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के खिलाफ गोवा के राजस्व अधिकारियों ने भी अवैध कब्जे की रिपोर्ट दी थी. कृषि भूमि को व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया था. जमीन के एरिया की खुदाई कर वहां पार्किंग और वाटर स्पोर्ट्स एरिया बनाया गया था. दुकानें और नाइटक्लब का निर्माण किया गया था. डिप्टी कलेक्टर ने जून 2024 में कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ.

एनवायरनमेंट अथॉरिटी ने भी उठाए थे सवाल

गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी नियमों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए क्लब मालिकों को नोटिस दिया था. पानी के जलाशय वाली जगह पर कंक्रीट का ढांचा बनाया गया था. चार मंजिला स्ट्रक्चर भी वहां खड़ा किया गया था. 13 दुकानें भी वहां बिना इजाजत बनाई गई थीं. नोटिस में कहा गया था कि क्यों न ये अवैध ढांचा गिरा दिया जाए.

पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में फरार लूथरा बंधुओं पर शिकंजा कसता जा रहा है. ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उनका पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है.

वैगेटर क्लब ध्वस्त किया गया

सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के गोवा में दूसरे क्लब रोमियो लेन वैगेटर को मंगलवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया. ये क्लब वैगेटर बीच पर बिना इजाजत बनाया गया था और इसके संचालन के लिए पर्यावरण या कोई अन्य मंजूरी नहीं ली गई थी.

दिल्ली से दुबई तक 25 प्रॉपर्टी

अरपोरा गांव में बर्च बाय रोमियो लेन क्लब आग में खाक हो चुका है. लूथरा भाइयों की दिल्ली, गोवा, मुंबई से लेकर दुबई तक 25 प्रॉपर्टी हैं और इतने ही और प्रतिष्ठान बन रहे थे.गौर सिटी नोएडा में भी रोमियो लेन क्लब की एक चेन खोलने का काम चल रहा था.

एक और करीबी सुरिंदर खोसला की तलाश

वहीं उनका करीबी सहयोगी अजय गुप्ता हिरासत में हैं. क्लब के ऑपरेशन हेड भरत कोहली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. नाइट क्लब के अहम किरदारों में शामिल सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. अजय गुप्ता से लूथरा बंधुओं के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है.

6 दिसंबर की आधी रात लगी आग

पणजी से 25 किमी दूर अरपोरा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर की आधी रात आग लगी थी. इस हादसे में 25 की मौत हुई थी, जिसमें 5 पर्यटक शामिल थे. क्लब में आग से निपटने के सुरक्षा इंतजाम नहीं थे. 20 लोगों की मौत तो क्लब के बेसमेंट में दम घुटने से हो गई.

थाईलैंड से दुबई जाने की खबरें

लूथरा भाइयों के थाइलैंड से दुबई जाने की खबरें हैं. सौरभ और गौरव लूथरा का दुबई में भी घर और प्रॉपर्टी है.परिवार के कुछ सदस्य भी वहां रहते हैं. लेकिन लूथरा ब्रदर्स की सही लोकेशन अभी नहीं पता है.थाईलैंड के अधिकारियों के मुताबिक, लूथरा भाइयों ने फुकेट में रिजॉर्ट बुक किया था और वहां कुछ वक्त ठहरने के बाद निकल गए.

इंडिगो की फ्लाइट से भागे थे फुकेट

हादसे के 5 घंटे बाद ही क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे. 7 दिसंबर की सुबह 5.30 बजे मुंबई से फुकेट के लिए इंडिगो की फ्लाइट से गौरव और सौरभ लूथरा भाग गए थे. गौरव और सौरभ लूथरा को फुकेट एयरपोर्ट पर देखा गया, एनडीटीवी के पास उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर है. उन्हें वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है. थाई अफसरों ने इसकी पुष्टि की है.

अब तक चार की गिरफ्तारी

गोवा क्लब केस में चार बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर छह दिन की रिमांड पर भेजा है.एक दूसरे आरोपी को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है. कारपोरेट जनरल मैनेजर राजीव मोदक, गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया, विवेक सिंह की गिरफ्तारी हुई है. जनरल मैनेजर भरत कोहली को दिल्ली से लाया गया है.





