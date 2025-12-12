गोवा क्लब अग्निकांड: आरोपी लूथरा ब्रदर्स पर कसा शिकंजा, पासपोर्ट जब्ती के बाद अब वीजा रद्द करने की तैयारी

गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फिलहाल थाईलैंड पुलिस की हिरासत में है. उन्हें भारत लाने की तैयारी चल रही है. वहीं इधर लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट जब्त करने के बाद, आव्रजन अधिकारी अब उनका वीजा रद्द करने की प्रक्रिया में हैं.

लूथरा बंधुओं को सुआन प्लू डिटेंशन सेंटर, उप-मंडल 3, जांच प्रभाग, आव्रजन ब्यूरो, 507 सोई सुआन प्लू, सथॉर्न रोड, थूंगमाहामेक, सथॉर्न, बैंकॉक में शिफ्ट कर दिया गया है.

गुरुवार को क्या हुआ?

हिरासत में लेने के बाद आव्रजन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट की जांच की और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया. थाई आव्रजन विभाग ने बाद में लूथरा बंधुओं की डीटेल (नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता), फिंगरप्रिंट, फोटो, केस फाइल (ब्लू कॉर्नर नोटिस) भेजा और उनके नाम पर आपातकालीन यात्रा दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

भारत ने उनकी पहचान की पुष्टि कर दी है. विदेश मंत्रालय के सिस्टम और पासपोर्ट डेटाबेस से परामर्श के बिना आपातकालीन यात्रा दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती थी.

इसे भी पढ़ें: थाइलैंड से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने का A,B और C प्लान क्या हैं, जानिए

गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है.

छह दिसंबर को ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे. जिस समय पुलिस और प्रशासन आग बुझाने तथा कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये दोनों रविवार तड़के इंडिगो की एक उड़ान से भारत से रवाना हो गए.

गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया था.

गोवा से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘‘हां, दोनों (लूथरा बंधुओं) को गिरफ्तार कर लिया गया है.'' उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, ‘‘इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद वे क्यों भाग गए। आखिर वे कहां भाग सकते थे।''

इसे भी पढ़ें: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस का 'गर्ल्स पीजी' कनेक्शन क्या है?

नाइट क्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

इस बीच, गोवा की एक अदालत ने गुरुवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. गुप्ता को पूछताछ के लिए बुधवार रात दिल्ली से गोवा ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था. एक अधिकारी ने बताया था कि उन्हें विस्तृत जांच के लिए अंजुना पुलिस थाने ले जाया गया.

इससे पहले गुप्ता के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर' (एलओसी) जारी किया गया था. गुप्ता के वकील रोहन देसाई ने बताया कि पुलिस ने दस दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन मापुसा की अदालत ने सात दिन की हिरासत मंजूर की.

इसे भी पढ़ें: हम भी पीड़ित हैं, हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं... लूथरा भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने को दीं ये दलीलें

देसाई ने यह भी कहा कि उनका मुवक्किल जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहा है. अदालत ले जाए जाते समय गुप्ता ने पत्रकारों से कहा कि क्लब के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. गुप्ता ने कहा, ‘‘मुझे कुछ नहीं पता. मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है. क्लब के संचालन में मेरी कोई भूमिका नहीं थी.''