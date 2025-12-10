हम भी पीड़ित हैं, हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं... लूथरा भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने को दीं ये दलीलें

गोवा के मशहूर Birch by Romeo Lane नाइटक्लब में रविवार आधी रात भीषण आग लगने के बाद देश छोड़कर भागे मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण ली है. उन्होंने कोर्ट में विक्टिम कार्ड खेला है और कहा है कि इस घटना के लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं. हालांकि अदालत ने तुरंत राहत देने से इनकार करते हुए पुलिस से जबाव मांगा है. याचिका पर गुरुवार को आगे सुनवाई की संभावना है.

गोवा के क्लब में आग लगी तो भाग गए विदेश

गोवा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे. इनमें 20 कर्मचारी और 5 टूरिस्ट बताए गए हैं. इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा कुछ घंटे बाद ही इंडिगो की फ्लाइट लेकर दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे. पुलिस ने उनके खिलाफ इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी करवा दिया है.

भारत लौटने से पहले मांगी अग्रिम जमानत

शिकंजा कसने से घबराए लूथरा भाइयों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल करके उन्होंने भारत लौटने और गिरफ्तारी से पहले जमानत (anticipatory bail) देने की गुहार लगाई है. उनकी याचिका की कॉपी NDTV के पास है. इस याचिका में दलील दी गई है कि उनके ऊपर आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता क्योंकि आग लगने के समय वो नाइट क्लब में मौजूद नहीं थे.

लूथरा भाइयों ने क्या-क्या दलीलें दीं

सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर ने उनकी तरफ से कोर्ट में कहा कि क्लब का संचालन लूथरा ब्रदर्स नहीं, बल्कि उनके 3 बिजनेस पार्टनर और मैनेजर करते हैं.

उनका ये भी तर्क है कि लूथरा भाई कई बिजनेस से जुड़े हैं लेकिन किसी भी यूनिट के रोजमर्रा के कामकाज को व्यक्तिगत रूप से नहीं संभालते.

क्लब के संचालन की जिम्मेदारी फ्रैंचाइजी मैनेजर्स पर होती है. जिस क्लब में आग लगी, वो भी इसी अरेंजमेंट के तहत चलाया जा रहा था.

क्लब में कोई घटना होती है तो इसकी आपराधिक जिम्मेदारी लूथरा भाइयों की नहीं बल्कि जो पार्टनर या मैनेजर क्लब का संचालन करते हैं, उनकी है.

दोनों भाइयों की तरफ से वकील ने याद दिलाया कि गोवा क्लब के ऑपरेशनल मैनेजरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

गोवा की कोर्ट में पेश होने को तैयार

लूथरा भाइयों की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा भी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ एक साधारण सी मांग है कि आरोपियों को देश लौटने और गोवा की स्थानीय अदालत में पेश होने की अनुमति दी जाए. वो भी इस हादसे के पीड़ित हैं. हम भी इस हादसे से व्यथित हैं.

पुलिस बोली, केस ट्रायल के लायक नहीं

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये मामला ट्रायल के लिए उपयुक्त नहीं है. गोवा पुलिस ने क्लब के पार्टनर अजय गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए रीढ़ की हड्डी में चोट होने का नाटक किया था. हालांकि ये चाल काम नहीं आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गुप्ता के अलावा गिरफ्तार क्लब के चार मैनेजरों को भी गिरफ्तार किया गया है.

