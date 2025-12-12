विज्ञापन
थाइलैंड से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने का A,B और C प्लान क्या हैं, जानिए

थाइलैंड अधिकारियों की हिरासत में लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में उसे वापस लाया जा सकता है.

सौरभ और गौरव लूथरा
  • गौरव और सौरभ लूथरा को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
  • गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को लाने के लिए भारतीय एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं
  • गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोग मारे गए थे, अभी थाइलैंड अधिकारियों की हिरासत में है लूथरा ब्रदर्स
नई दिल्ली:

गोवा नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विदेश मंत्रालय, थाइलैंड में भारतीय दूतावास, सीबीआई वहां स्थानीय एजेंसियों के साथ कॉर्डिनेट कर रही है. गोवा नाइट क्लब में आग लगने के बाद दोनों भाई फुकेट भाग गए थे. लेकिन कुछ दिन पहले भारत सरकार ने लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद थाइलैंड अधिकारियों ने दोनों भाइयों को होटल से हिरासत में ले लिया था. 

कैसे भारत लाएगी एजेंसियां 

सभी भारतीय एजेंसिया इस वक्त थाई पुलिस और वहां की सरकार के साथ कॉर्डिनेट कर रही है. अभी वहां गोवा की पुलिस नहीं गई है. लूथरा भाइयों को सोमवार तक भारत लाया जा सकता है. इससे पहले एजेंसियां कागजी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है. स्थानीय एजेंसियां डिपोर्ट करने की प्रक्रिय के तहत लूथरा ब्रदर्स को बैंकाक से फुकेट लेकर आई है.  

तीन तरीकों से हो सकता है डिपोर्ट

लूथरा भाइयों को भारत लाने का तीन तरीका हो सकता है. एक तो गोवा पुलिस वहां जाकर उसे अपने साथ ले लाए. लेकिन अभी तक गोवा पुलिस थाइलैंड नहीं गई है. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सीबीआई की टीम उसे लेकर आए. या फिर ये हो सकता है कि कई मामलों में जिस देश में डिपोर्टी होता है उसे उस देश की एजेंसी हाथ बांधकर फ्लाइट में एयर मार्शल के साथ बिठा देती है. उसके देश आने के बाद एजेंसियां उसे रिसीव कर लेती है.

Goa Night Club, Luthra Brothers, Thailand News
