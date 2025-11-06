विज्ञापन
4 minutes ago

बिहार विधानसभा में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है. इसमें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता वोटिंग कर रही है. मतदान का ये चरण राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा. एनडीए और महागठबंधन की तो जीत-हार लेकिन जनसुराज पार्टी के लिए ये सीटे दशा और दिशा तय करेंगी.पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के 14 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी. मोकामा से लेकर महुआ तक कई हॉट सीटें भी हैं जिन पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है. राघोपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, काराकाट से ज्योति सिंह, भोर से प्रीति किन्नर, मोकामा से अनंत सिंह, अली नगर से मैथिली ठाकुर, छपरा से खेसारी लाल यादव और महुआ से तेज प्रताप यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है. चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, उनमें एनडीए के 121 उम्मीदवार और महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

Bihar Assembly Elections 2025 Phase 1 Voting LIVE Updates :

Nov 06, 2025 07:04 (IST)
चुनावी हलचल: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लखीसराय के बूथ 43 पर पहुंचे, थोड़ी देर में करेंगे मतदान

Nov 06, 2025 07:01 (IST)
Bihar Chunav Voting LIVE : मतदान के लिए पूरी तरह तैयार

बिहार के 121 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्र बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वैशाली के एक मतदान केंद्र का वीडियो

Nov 06, 2025 06:49 (IST)
Bihar Election 2025 : PM मोदी ने लोगों से वोट करने की अपील की

PM मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, ' बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है. विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई. याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!'

Nov 06, 2025 06:37 (IST)
Bihar Chunav Voting LIVE: पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा.

बिहार: बख्तियारपुर निर्वाचन क्षेत्र में मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित बूथ संख्या 287 पर मॉक मतदान चल रहा है. बिहारचुनाव2025 के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा. 

Nov 06, 2025 06:26 (IST)
Bihar election Live update: तेजस्वी की राघोपुर सीट पर लोग मतदान करने 1 घंटा पहले ही पहुंचे

तेजस्वी की सीट राघोपुर में कई वोटर हैं, जो एक घंटे पहले ही पहुंच गए हैं. मतदान केंद्रों पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं.

Nov 06, 2025 06:23 (IST)
Bihar Chunav Voting LIVE : हम पूरी तरह तैयार .... पीठासीन अधिकारी शशि कुमार

दरभंगा | पीठासीन अधिकारी शशि कुमार ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, एजेंट आ चुके हैं. हमें अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है. सुरक्षा के सभी इंतजाम हैं.

Nov 06, 2025 05:52 (IST)
Bihar Election LIVE Updates : पिंक बूथ संख्या-190 पर माॅक पोल

बिहार के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या-133 के पिंक बूथ संख्या-190 पर माॅक पोल शुरू किया गया.

Nov 06, 2025 05:47 (IST)
Bihar Election LIVE Updates : 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदान

बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान केंद्रों पर तैयारियां जारी,  राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदान होगा. महुआ के एक मतदान केंद्र के दृश्य

Nov 06, 2025 05:38 (IST)
Bihar Voting LIVE : तेजस्वी यादव ने लोगों से की मतदान करने की अपील

राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट में कहा, "बिहार के सभी भाग्य-विधाताओं को मेरा प्रणाम. आज मतदान का महत्वपूर्ण दिन है. बिहार का भविष्य आपके द्वारा दबाए जाने वाले एक बटन से तय होगा. लोकतंत्र, संविधान और मानवता के हित में आपका मतदान करना अत्यंत आवश्यक है. मैं सभी मतदाताओं, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले जेनरेशन-जेड, माताओं-बहनों, व्यापारियों, किसानों, दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों, हर आम नागरिक, कोचिंग के माध्यम से नौकरी की तैयारी करने वाले हर छात्र, अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हर मरीज और उसके परिवार, और बिहार के हर योग्य मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि आप मतदान अवश्य करें, हर हाल में मतदान करें. बिहार की स्थिति तभी समृद्ध होगी जब आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. आपके मताधिकार का प्रयोग बिहार की प्रगति के लिए सही अवसर पैदा करेगा. इसलिए, बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना मतदान अवश्य करें. पहले मतदान करें, बाकी सब काम बाद में."

Nov 06, 2025 05:35 (IST)
Bihar Election LIVE Updates :पहले चरण के लिए मतदान, 14 मंत्री आजमा रहे अपना भाग्य

बिहार में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान होगा. चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है. चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, उनमें एनडीए के 121 उम्मीदवार और महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

एनडीए की बात करें तो भाजपा के 48 प्रत्याशी, जदयू के 57, लोजपा (रामविलास) के 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. महागठबंधन की तरफ से राजद के 73 उम्मीदवार, कांग्रेस के 24, भाकपा माले के 14, वीआईपी के 5, माकपा के 3 और भाकपा के 5, इंडियन इंकलाब पार्टी के 3 उम्मीदवार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 17 जिलों में मतदान होगा, जिनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं.

खास बात यह है कि इस चुनाव के पहले चरण में 14 मंत्री भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी और महेश्वर हजारी शामिल हैं, जबकि राजद नेता और पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है. इसके अलावा, इस चरण में बिहार के कई चर्चित चेहरे भी मैदान में हैं, जिनमें लोकगायिका मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और सीवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसाम शहाब भी चुनाव लड़ रहे हैं.

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया है. इसमें लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं शामिल हैं. 90,712 बीएलओ और 243 ईआरओ सहित चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल पर और ईसीआईनेट ऐप पर बुक-ए-कॉल टू बीएलओ सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है.

