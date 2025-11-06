विज्ञापन
बिहार में डिप्टी CM के काफिले पर भीड़ ने फेंका गोबर-पत्थर, विजय सिन्हा बोले- 'उनकी छाती पर चलेगा बुलडोजर'

लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर जगह मतदान सुचारू रूप से चल रहा है. हमें रिपोर्ट मिली है कि राजद के लोगों ने हलसी प्रखंड के बूथों पर मतदान एजेंट को धमकाया गया है.

बिहार में डिप्टी CM के काफिले पर भीड़ ने फेंका गोबर-पत्थर, विजय सिन्हा बोले- 'उनकी छाती पर चलेगा बुलडोजर'
  • बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर आरजेडी समर्थकों ने हमला किया और प्रदर्शन किया.
  • प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर गोबर और पत्थर फेंके और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की.
  • उन्होंने कहा कि यदि एनडीए सत्ता में आती है तो राजद के गुंडों पर बुलडोजर चलेगा और कड़ी कार्रवाई होगी.
बिहार चुनाव में गरमागरमी बढ़ गई है. आरजेडी समर्थकों ने उपमुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी को घेर लिया और उग्र प्रदर्शन करने लगे. यहां तक की गोबर और पत्थर गाड़ी पर फेंकने लगे. जब हमला हुआ तो विजय सिन्हा गाड़ी के बाहर लोगों से मिल रहे थे. सुरक्षा बलों ने तत्काल उन्हें गाड़ी के अंदर किया और काफिले को आगे बढ़वाने लगे. इस बीच प्रदर्शनकारी "मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. पुलिस बल किसी तरह भीड़ को पीछे धकेलने में सफल हुई.

देखें कैसे हुआ हमला

विजय कुमार सिन्हा का बुल़डोजर वाला बयान

भीड़ के तीतर-बीतर होने पर विजय सिन्हा ने कहा, "ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही है एनडीए तो इनके छाती पर बुलडोजर चलेगा. ये गुंडा सब प्रत्याशी को गांव नहीं घूमने देगा. ये अच्छे यादव को भी वोट नहीं करने दिया. राजद के गुंडों पर बुलडोजर चलेगा. सत्ता में नहीं आए हैं तब तो ये हाल है. सत्ता में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे. ये 404 और 405 बूथ संख्या है."

एसपी को फोन पर हड़काए

घटना के बाद विजय कुमार सिन्हा ने एसपी को तुरंत फोन मिलाया और कहा कि तुरंत फोर्स भेजिए. हम यहीं धरना पर बैठेंगे. इतना कमजोर एसपी है कि डिप्टी सीएम को गांव में नहीं जाने दे रहा.

चुनाव आयोग एक्शन में आया

चुनाव आयोग ने इस घटना पर कहा है कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. बिहार के डीजीपी को मामले में एक्शन लेने को कहा गया है.

क्या आरोप लगाने से भड़के RJD कार्यकर्ता

इससे पहले उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया था कि पहले चरण के मतदान के दौरान हलसी प्रखंड के बूथों पर राजद कार्यकर्ताओं ने एक मतदान एजेंट को धमकाया है. उन्होंने कहा कि मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा, लेकिन राजद के कुछ सदस्यों में अभी भी "बूथ कैप्चरिंग" की मानसिकता है.

लखीसराय में एएनआई से बात करते हुए, विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "हर जगह मतदान सुचारू रूप से चल रहा है. हमें रिपोर्ट मिली है कि राजद के लोगों ने हलसी प्रखंड के बूथों पर मतदान एजेंट को धमकाया. राजद के लोगों में अभी भी बूथ कैप्चरिंग की मानसिकता है, लेकिन असली मालिक जनता है. लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि असली वोट डाले जाएं. चुनाव आयोग भी यही चाहता है..."

