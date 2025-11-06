बिहार में डिप्टी CM के काफिले पर भीड़ ने फेंका गोबर-पत्थर, विजय सिन्हा बोले- 'उनकी छाती पर चलेगा बुलडोजर'

बिहार चुनाव में गरमागरमी बढ़ गई है. आरजेडी समर्थकों ने उपमुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी को घेर लिया और उग्र प्रदर्शन करने लगे. यहां तक की गोबर और पत्थर गाड़ी पर फेंकने लगे. जब हमला हुआ तो विजय सिन्हा गाड़ी के बाहर लोगों से मिल रहे थे. सुरक्षा बलों ने तत्काल उन्हें गाड़ी के अंदर किया और काफिले को आगे बढ़वाने लगे. इस बीच प्रदर्शनकारी "मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. पुलिस बल किसी तरह भीड़ को पीछे धकेलने में सफल हुई.

देखें कैसे हुआ हमला

#WATCH | #BiharElection2025 | RJD supporters surround Deputy CM and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha's car, hurl slippers and chant "Murdabad", forbidding him from going ahead. Police personnel present here.



Visuals from Lakhisarai. pic.twitter.com/qthw0QWL7G — ANI (@ANI) November 6, 2025

विजय कुमार सिन्हा का बुल़डोजर वाला बयान

भीड़ के तीतर-बीतर होने पर विजय सिन्हा ने कहा, "ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही है एनडीए तो इनके छाती पर बुलडोजर चलेगा. ये गुंडा सब प्रत्याशी को गांव नहीं घूमने देगा. ये अच्छे यादव को भी वोट नहीं करने दिया. राजद के गुंडों पर बुलडोजर चलेगा. सत्ता में नहीं आए हैं तब तो ये हाल है. सत्ता में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे. ये 404 और 405 बूथ संख्या है."

#WATCH | Deputy CM and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha says, "These are the goons of RJD. Satta mein aa rahi hai NDA isliye inke chhati pe bulldozer chalega. The goons are not letting me visit the village. Vijay Sinha is going to win...They turned… https://t.co/4uKBAq7bC0 pic.twitter.com/kY3Ti6Qzl0 — ANI (@ANI) November 6, 2025

एसपी को फोन पर हड़काए

#WATCH | Deputy CM Vijay Kumar Sinha speaks to SP on phone, says, "I am here at the village. The crowd is coming closer. Send Special Force here. I will sit here in protest. The SP is so weak and a cword. They are not letting the Deputy CM go in. They have hurled stones and cow… https://t.co/cjcLbn87bv pic.twitter.com/2N5RtbtQpe — ANI (@ANI) November 6, 2025

घटना के बाद विजय कुमार सिन्हा ने एसपी को तुरंत फोन मिलाया और कहा कि तुरंत फोर्स भेजिए. हम यहीं धरना पर बैठेंगे. इतना कमजोर एसपी है कि डिप्टी सीएम को गांव में नहीं जाने दे रहा.

चुनाव आयोग एक्शन में आया

चुनाव आयोग ने इस घटना पर कहा है कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. बिहार के डीजीपी को मामले में एक्शन लेने को कहा गया है.

क्या आरोप लगाने से भड़के RJD कार्यकर्ता

इससे पहले उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया था कि पहले चरण के मतदान के दौरान हलसी प्रखंड के बूथों पर राजद कार्यकर्ताओं ने एक मतदान एजेंट को धमकाया है. उन्होंने कहा कि मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा, लेकिन राजद के कुछ सदस्यों में अभी भी "बूथ कैप्चरिंग" की मानसिकता है.

लखीसराय में एएनआई से बात करते हुए, विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "हर जगह मतदान सुचारू रूप से चल रहा है. हमें रिपोर्ट मिली है कि राजद के लोगों ने हलसी प्रखंड के बूथों पर मतदान एजेंट को धमकाया. राजद के लोगों में अभी भी बूथ कैप्चरिंग की मानसिकता है, लेकिन असली मालिक जनता है. लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि असली वोट डाले जाएं. चुनाव आयोग भी यही चाहता है..."