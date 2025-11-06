बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बहुत मायने रखता है. बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है. चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है. चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें एनडीए के 121 उम्मीदवार और महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इनमें से कुछ ऐसी सीटें भी हैं, जिन पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं. इन सीटों पर 40% से ज्‍यादा आबादी मुस्लिम है. ऐसे में इन सीटों पर वोटिंग ट्रेंड पर सबकी नजर बनी रहेगी.



दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट

दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट आरजेडी का M-Y (मुस्लिम-यादव) समीकरण बेहद मजबूत है. ललित कुमार यादव की व्यक्तिगत छवि और जमीनी पकड़ भी उनकी लगातार जीत का एक बड़ा कारण है. विधानसभा चुनाव में भी RJD अपनी इसी रणनीति पर कायम रहेगी.

सिवान विधानसभा सीट

सिवान विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच देखने को मिला है. मुस्लिम वोटर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर राजद/महागठबंधन को ही अपना बड़ा समर्थन देते हैं. साथ ही चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं.

केवटी विधानसभा सीट

केवटी विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव समीकरण बेहद मजबूत है. इसके बावजूद बीजेपी यहां से बाजी मारती रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के मुरारी मोहन झा ने जीत दर्ज की थी.

गौरा बौराम

गौरा-बौराम विधानसभा सीट पर आरजेडी से अफजल अली खान, वीआईपी से संतोष सहनी, बीजेपी से सुजीत कुमार सिंह और एआईएमआईएम के अख्तर शहंशाह चुनावी मैदान में है. 2020 में एनडीए गठबंधन में रहते हुए वीआईपी ने यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार का चुनावी सीन अलग है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 17 जिलों में मतदान होगा, जिनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और उसके बाद मतगणना 14 नवंबर को होगी.