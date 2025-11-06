विज्ञापन
तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए, वरना जल जाएगी... वोट वाले दिन लालू ने क्यों बोला चुनाव का ये कोडवर्ड

लालू प्रसाद यादव ने दिवंगत समाजवादी नेता डॉ राममनोहर लोहिया की बात दुहराते हुए जदयू-बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की.

बिहार चुनाव के लिए चल रही पहले चरण की वोटिंग के बीच राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है. उन्‍होंने दिवंगत समाजवादी नेता डॉ राममनोहर लोहिया की बात दुहराते हुए जदयू-बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की. उन्‍होंने 2005 से जारी नीतीश सरकार को वोटिंग के माध्‍यम से गिराने का आग्रह करते हुए कहा कि 20 साल बहुत हुआ. लालू प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिहार के नागरिकों से ये अपील की. 

लालू प्रसाद ने क्‍या कहा? 

पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा, 'तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी. 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है.'

उन्‍होंने इस पोस्‍ट के साथ एक तस्‍वीर भी शेयर की, जिसमें वो पत्‍नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्‍वी यादव के साथ हैं. 

राममनोहर लोहिया ने क्‍या कहा था? 

समाजवादी नेता डॉ राममनोहर लोहिया ने समाज के विकास और बेहतर लोकतंत्र के लिए सत्ता बदलते रहने को जरूरी बताया था. उन्‍होंने कहा था कि रोटी उलटते-पलटते रहो, ताकि वह ठीक से पक सके. एक ही तरफ सिक रही रोटी जल जाती है, पकती नहीं. वैसे ही सत्ता परिवर्तन भी अपरिहार्य है, सत्ता बदलती रहनी चाहिए ताकि आम जनमानस और समाज में निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो सके. 

तेजस्‍वी यादव ने की ये अपील

लालू प्रसाद के बेटे और पूर्व डिप्‍टी सीएम तेजस्‍वी यादव ने भी लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है. उन्‍होंने सीधे-सीधे तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक्‍स पोस्‍ट में लिखा है कि बिहार में बदलाव के लिए वोट कीजिए.

पोस्‍ट में उन्‍होंने लिखा, 'बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था के साथ-साथ नौकरी और रोजगार के लिए वोट करिए.

