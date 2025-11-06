विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में इस बार जमकर निकल रहे हैं वोटर, बंपर वोटिंग क्या कर रहा है इशारा?

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदाता अपने जमकर घरों से निकलते दिख रहे हैं. बेगूसराय, गोपालगंज मधेपुरा जैसे जिलों में वोटर लाइनों में दिख रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार में इस बार जमकर निकल रहे हैं वोटर, बंपर वोटिंग क्या कर रहा है इशारा?
बिहार चुनाव पहले फेज की वोटिंग
  • बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जमकर हो रही है वोटिंग
  • 2020 के चुनावों के मुकाबले में इस बार 121 सीटों पर ज्यादा मतदान
  • राज्य में इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच ही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग जारी है. पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. दोपहर एक बजे तक 18 जिलों में फैले इन सीटों पर 42.3 फीसदी वोटिंग हुई है. अगर 2020 के मतदान से अगर तुलना करें तो राज्य में बंपर वोटिंग के संकेत मिल रहे हैं. पिछली बार की तुलना में दोपहर एक बजे तक 9.2 प्रतिशत ज्यादा मतदान हुआ है. 

2020 की वोटिंग का आंकड़ा जान लीजिए 

अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में पड़े मतों की बात करें तो उस साल दोपहर एक बजे तक 33.1 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. पिछली बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में जोरदार मुकाबला हुआ था. हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने में सफल रहा था. 

Latest and Breaking News on NDTV

बंपर वोटिंग, जमकर निकले वोटर 

इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि वोटर जमकर मतदान करने निकल रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तक ने लोगों से वोटिंग करने की अपील की थी. बड़े नेताओं की अपील का असर पड़ता दिख रहा है. जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पहले फेज में बिहार का वोट प्रतिशत अच्छा-खासा बढ़ने वाला है. 

जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है वहां 2020 के चुनाव में कुल 57 प्रतिशत वोटिंग हुई थी जबकि अभी तक वहां 43 फीसदी से ज्यादा मतदान हो चुका है. सबसे ज्यादा वोटिंग मुजफ्फरपुर के मीनापुर में 65.2 फीसदी हुई थी जबकि सबसे कम वोटिंग कुम्हरार में 35.27 प्रतिशत हुई थी. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Bihar Voting 1st Phase, Nitish Kumar
Get App for Better Experience
Install Now