विज्ञापन
विशेष लिंक

नतीजे आने दीजिए, ये एक-दूसरे के बाल नोचेंगे... वोट के बीच महागठबंधन पर पीएम मोदी की बड़ी चोट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया के फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर आया हूं. आपके सपने ही मेरी प्रतिज्ञा हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
नतीजे आने दीजिए, ये एक-दूसरे के बाल नोचेंगे... वोट के बीच महागठबंधन पर पीएम मोदी की बड़ी चोट
  • प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया में कहा कि वे बिहार के लोगों के सपनों को अपनी प्रतिज्ञा मानकर काम कर रहे हैं
  • NDA सरकार ने बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं
  • बिहार में गंगा और कोसी नदी पर कई नए पुल बनाए गए हैं जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया के फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर आया हूं. आपके सपने ही मेरी प्रतिज्ञा हैं. पीएम मोदी ने बताया कि बिहार के विकास और सुरक्षा को लेकर NDA सरकार ने जो कार्य किए हैं, वे अभूतपूर्व हैं और राज्य को एक नई दिशा दे रहे हैं. शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं.

"नतीजे आने दीजिए, ये एक-दूसरे के बाल नोचेंगे"

पीएम मोदी ने कहा, "कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस-RJD के झगड़े को उजागर किया था. झगड़ा और बढ़ गया है. कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को RJD के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है. वे मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और RJD के जंगलराज की कलई खोल रहे हैं. वे कह रहे हैं कि इस जंगलराज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है. अभी तो चुनाव हुए हैं, नतीजे आने पर वे एक-दूसरे के बाल नोचने लगेंगे."

इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति: एक्सप्रेसवे और पुलों का जाल

NDA सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है. पीएम मोदी ने अररिया में कहा, "NDA के कार्यकाल में गंगा नदी पर चार नए पुल बनाए गए हैं, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम हुआ है. कोसी नदी पर तीन नए पुल बनकर तैयार हैं, और तीन अन्य नए पुलों पर तेजी से काम चल रहा है, जो मिथिलांचल की भाग्य रेखा बदल देंगे."

पीएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए सात एक्सप्रेसवे मंजूर किए हैं, जिनमें से एक का काम पूरा भी हो चुका है. गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट बिहार के आर्थिक विकास को गति देंगे. सीमांचल जैसे क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र की वर्षों पुरानी उपेक्षा दूर हो रही है.

पीएम ने कहा, "NDA सरकार ने बिहार को ज्ञान और स्वास्थ्य का केंद्र बनाने के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए हैं: पटना में IIT भागलपुर में ट्रिपल आईटी, बिहार में चार सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हैं. बोधगया में एम्स, दरभंगा में एम्स पर भी काम चल रहा है.

राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार

पीएम मोदी बोले कि विकास के साथ-साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा और बिहार के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी NDA सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, "सरकार घुसपैठियों की पहचान कर रही है और उन्हें बिहार से बाहर निकाल देगी. ये घुसपैठिए आपके खेतों पर कब्जा करते हैं और आपका हक ले जाते हैं. इनकी पहचान करना और इन्हें बाहर निकालना बिहार के हित में अत्यंत आवश्यक है. वहीं ये RJD और कांग्रेस जैसे दल उन्हें बचाने में लगे हैं और भांति-भांति के झूठ फैला रहे हैं. ये वही लोग हैं जो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now