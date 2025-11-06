Bihar Election 2025: पहली बार वोट डाल रहे हैं? ऐसे करें EVM मशीन से वोट, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

Bihar Elections 2025 Phase 1 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है. आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे. लाखों मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार और पार्टी को वोट देने निकल चुके हैं. अगर आप भी पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि EVM मशीन पर वोट कैसे डालें, तो ये गाइड आपके बहुत काम आएगी.

EVM यानी Electronic Voting Machine से वोट डालना बहुत आसान है. लेकिन पहली बार करने वालों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कौन सा बटन दबाना है, वोट डालने के बाद क्या चेक करना है, या VVPAT स्लिप क्या होती है? चलिए आपको पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझाते हैं.

कौन दे सकता है वोट?

जो भी व्यक्ति बिहार का नागरिक है और चुनाव की तारीख तक 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो वोट डाल सकता है. वोट डालने के लिए आपके पास वैलिड वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) या कोई वैध पहचान पत्र होना जरूरी है.

क्या है EVM और VVPAT?

EVM (Electronic Voting Machine) एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें हर उम्मीदवार और उसकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया रहता है. आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन दबाकर वोट डालते हैं.

इसके साथ जुड़ी होती है VVPAT मशीन (Voter Verified Paper Audit Trail. ये आपको एक छोटी सी स्लिप दिखाती है, जिससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका वोट सही उम्मीदवार को गया है. यह स्लिप करीब 7 सेकंड तक दिखाई देती है और फिर अपने आप एक सील बॉक्स में गिर जाती है.

EVM मशीन से वोट कैसे करें ?

सबसे पहले अपने तय पोलिंग बूथ पर पहुंचें और लाइन में लगें.

वहां मौजूद पहला अधिकारी आपका वोटर कार्ड और नाम चेक करेगा.

दूसरा अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगाएगा और आपको एक स्लिप देगा.

तीसरा अधिकारी आपकी स्लिप लेकर आपकी एंट्री लिस्ट से नाम काट देगा.

इसके बाद आपको EVM मशीन वाले सेक्शन में भेजा जाएगा.

अधिकारी आपके लिए मशीन को एक्टिव करेगा ताकि आप वोट डाल सकें.

अब मशीन पर अपने उम्मीदवार का नाम और पार्टी चिन्ह ढूंढें और उसके सामने वाला नीला बटन दबाएं.

जैसे ही आप बटन दबाएंगे, मशीन से बीप की आवाज आएगी और साथ में VVPAT स्क्रीन पर आपकी पसंद का नाम और चिन्ह दिखेगा. अगर स्लिप में वही दिख रहा है जो आपने चुना था, तो समझिए आपका वोट रिकॉर्ड हो गया.

अगर स्लिप में कुछ गड़बड़ दिखे या मशीन काम न करे, तो तुरंत वहां मौजूद पोलिंग अधिकारी को बताएं.

वोटिंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

वोट डालने के लिए जल्दी पहुंचें और वहां मौजूद स्टाफ के निर्देशों का पालन करें. मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बूथ के अंदर ले जाना मना है. EVM पर नीचे की तरफ आपको NOTA (None of The Above) का ऑप्शन भी मिलेगा. अगर आप किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, तो आप NOTA बटन दबा सकते हैं.

वोट डालने के बाद क्या होता है?

वोट डालने के बाद आपकी VVPAT स्लिप एक सील बॉक्स में गिर जाती है. आपकी उंगली पर लगी स्याही इस बात का सबूत होती है कि आपने वोट डाल दिया है, ताकि कोई दोबारा वोट न डाल सके. सभी वोटिंग मशीनों को बाद में सील किया जाता है और फिर वोटों की गिनती तय तारीख पर की जाती है.

नतीजों से तय होगा किसकी होगी सत्ता

बिहार में वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को होगी. उसी दिन तय होगा कि इस बार जनता का फैसला किसके हक में गया एनडीए या इंडिया गठबंधन के.इस बार का मुकाबला बीजेपी और INDIA गठबंधन (RJD, कांग्रेस और वाम दलों) के बीच है. कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बड़े चेहरे जैसे तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी शामिल हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता का मूड किसके साथ जाता है

आखिर वोट डालना क्यों है जरूरी?

हर वोट की अपनी कीमत होती है. EVM के जरिए वोटिंग अब न सिर्फ आसान बल्कि पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी भी है. तो अगर आपने अब तक अपना वोट नहीं डाला है, तो देर न करें अपने बूथ तक जाएं, और बिहार के भविष्य का फैसला अपने वोट से करें.

