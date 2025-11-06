विज्ञापन
बिहार चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक 60.1 फीसदी हुआ मतदान, 2020 की तुलना में 8.3 % ज्यादा वोटिंग

पहले चरण के तहत मतदान शुरू होने के साथ ही मतदाताओं में अपने मताधिकार को लेकर खासा उत्साह दिखा. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया.

बिहार चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक 60.1 फीसदी हुआ मतदान, 2020 की तुलना में 8.3 % ज्यादा वोटिंग
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदाता अपने घरों से ज्यादा बाहर निकले हैं. कहा जा रहा है कि इस बार महिलाओं ने भी मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. पिछले चुनाव (2020) में शाम पांच बजे तक 51.8 फीसदी मतदान हुआ है जबकि इस बार शाम पांच बजे तक 60.1 फीसदी मतदान दर्ज किया है. यानी 2020 की तुलना में इस बार शाम पांच बजे तक 8.3 फीसदी अधिक मतदान हुआ है. 

पहले चरण में सुबह-सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारे दिखीं. इसका ही नतीजा रहा है कि दोपहर बाद तीन बजे तक बिहार में दोपहर 3 बजे तक 3 बजे तक 53.8 फीसदी वोटिंग हुई है. हालांकि पिछले चुनाव से तुलना करें तो 2020 में दोपहर 3 बजे तक बिहार में 46.3 फीसदी मतदान हुआ था.

तीन बजे तक बेगूसराय में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया है. बेगूसराय में 59.2 फीसदी मतदान हुआ है. इसके बाद मधेपुरा में 55.96 फीसदी मतदान हुआ है. हालांकि राजधानी पटना में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है. पटना में 48.69 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. 

