Exclusive: गद्दार है लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई... बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी का पहली बार VIDEO आया सामने

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी गैंगस्टर जीशान अख्तर का पहली बार वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गैंगस्टर जीशान कबूल कर रहा है कि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है. बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद वो विदेश भाग गया था. जीशान अख्तर ने अब रोहित गोदारा गैंग ज्वाइन कर लिया है.

सामने आए वीडियो में जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को गद्दार बता रहा है. वो कह रहा है कि लॉरेंस और अनमोल ने उससे बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई. बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उसका भी गला काटने की फिराक में था, लेकिन वह बच गया.

बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी गैंगस्टर जीशान अख्तर

जीशान अख्तर कह रहा है कि उसका सपना था एक आईपीएस अफसर बनने का, लेकिन वह गैंगस्टर बन गया. जीशान इसमें लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को खुलेआम धमकी दे रहा है कि वह उन्हें छोड़ेगा नहीं.

वीडियो में वो कह रहा है कि रोहित गोदारा भाई और मैं मिलकर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मार देंगे. जीशान यह भी दावा कर रहा है कि वह पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला था और उसी ने उसे इंडिया से भागने में मदद की.

जीशान आरोप लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई देश के गद्दारों के साथ मिले हुए हैं, उनके खालिस्तानियों से संबंध हैं.

12 अक्टूबर 2024 को हुई थी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात उनके बेटे जीशान के बांद्रा स्थित कार्यालय के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल के बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई (जो जेल में है) के गिरोह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी गैंगस्टर जीशान अख्तर (फाइल फोटो)