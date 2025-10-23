विज्ञापन
लॉरेंस बिश्नोई को जो सपोर्ट करेगा... गोदारा के बाद अब जीशान अख्तर ने दी धमकी, जानिए इसकी पूरी कुंडली

पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर हैंड ग्रेनेड विस्फोट मामले के तार भी जीशान अख्तर से जुड़े थे. वह आईएसआई से जुड़े ‘गैंगस्टर' शहजाद भट्टी का भी करीबी सहयोगी है.

लॉरेंस बिश्नोई को जो सपोर्ट करेगा... गोदारा के बाद अब जीशान अख्तर ने दी धमकी, जानिए इसकी पूरी कुंडली
  • अभी हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी कर लॉरेंस के गैंग के एक शख्त की हत्या कर दी गई थी.
  • अब जीशान अख्तर ने लॉरेंस को धमकी दी है. उसका एक ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट आया है.
  • जीशान ने अमेरिका के क्यूबा सिटी में लॉरेंस गैंग के कुलदीप संधू के घर फायरिंग का भी दावा किया है.
लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है. उसके गैंग के लोगों पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं. अभी हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी कर उसके गैंग के एक शख्त की हत्या कर दी गई थी. लॉरेंस गैंग के इस शख्स का नाम बनवारी गोदारा था. इसकी हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी और एक पोस्ट में दावा किया था की उसने ही कैलिफोर्निया में लारेंस बिश्नोई गैंग के हरि बाक्सर पर हमला किया था.इस दौरान हरि बाक्सर को भी गोली लगी थी, जबकि उसके साथी बनवारी की मौत हो गई. 

जो सपोर्ट करेगा उसे...

अब जीशान अख्तर ने लॉरेंस को धमकी दी है. उसका एक ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट आया है. दोनों में उसने एक ही बात कही है. पोस्ट में उसने लिखा, "राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाईयों को. मैं जिशान अख़्तर आज ये जो 1540, CHANDLER WAY YUBA CITY, CA 95993 (USA) में जो (कुलदीप संधू) के घर पर जो फ़ायरिंग हुई है, ये मैंने करवायी है! ये हमारे दुश्मन (लॉरेंस बिश्नोई) को फिनांसियल सपोर्ट करता है!इसने इस से पहले भी इस (हरिया चोर) और इसके कुछ बंदों को रुकवाया था! समय रहते अगर इस चेतावनी से समझ आई तो ठीक, नहीं तो अगली बार घर पर नहीं छाती पर गोली चलेगी!और ये उन सभी को चेतावनी है!जो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे! ये गद्दार हमारा नहीं हुआ! तो तुम्हारा कहां से होगा! जगज़ाहिर है! काम हमने किये! हमारे भाईयों ने किए, फ़ेम ये लेता रहा! तो भाईयों देख लेना, सोच लेना, समझ लेना ! हमारी तो इस इस गद्दार से ओपन लड़ाई है! ये कुछ समय की बात है! आप देखते रहना! ये जो भी हमारे दुश्मन हैं! इनका नाम सिर्फ़ कागजों में ही रहेगा! हम इनके जैसे पैसे कमाने नहीं बैठे है बाहर! हम लड़ाई लड़ने आये थे! और आखिरी सांस तक लड़ाई ही लड़ेंगे!और इस गंदगी को मिट्टा के ही सबक़ लेंगे!"

कौन है जीशान अख्तर

बाबा सिद्दिकी हत्याकांड का एक मोस्ट वांटेड जीशान अख्तर फिलहाल पाकिस्तान में बताया जाता है. जीशान अख्तर फिलहाल ISI की शरण में है. बाबा सिद्दिकी हत्याकांड के बाद वो भारत से भागा है. पहले वो लॉरेश बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के साथ जुड़ा था, फिर वो पाकिस्तान जाकर ISI के लिए काम करने लगा है.

