विज्ञापन
विशेष लिंक

Exclusive: सूर्य नमस्कार, योग और धार्मिक किताबें... जानें जेल में कैसे दिन बिता रहा है अनमोल बिश्नोई

अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल नंबर-4 में एक अलग सेल में रखा गया है. उसकी निगरानी 24 घंटे CCTV कैमरों से की जा रही है. ऐसे सुरक्षा इंतजाम हैं कि उसके आसपास परिंदा भी पर न मार सके. वो जेल में इन दिनों सूर्य नमस्कार कर रहा है, योग की कलाएं सीख रहा है और धार्मिक किताबें पढ़ रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
Exclusive: सूर्य नमस्कार, योग और धार्मिक किताबें... जानें जेल में कैसे दिन बिता रहा है अनमोल बिश्नोई
  • अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर तिहाड़ जेल नंबर चार में अलग सेल में रखा गया है.
  • अनमोल की निगरानी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है और सुरक्षा कड़ी बरती जा रही है.
  • अनमोल बिश्नोई का भाई लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और दोनों कट्टर धार्मिक हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जो शख्स सुबह उठते ही वसूली के टारगेट तय करता था, जो हथियारों की भाषा में बात करता था, आज वही शख्स सूर्य नमस्कार कर रहा है, योग की कलाएं सीख रहा है और धार्मिक किताबें पढ़ रहा है. हम बात कर रहे हैं छोटे डॉन अनमोल बिश्नोई की. जिसे हाल ही में अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है.

तिहाड़ में पूरी तरह अकेला अनमोल

सूत्रों के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल नंबर-4 में एक अलग सेल में रखा गया है. उसकी निगरानी 24 घंटे CCTV कैमरों से की जा रही है. ऐसे सुरक्षा इंतजाम हैं कि उसके आसपास परिंदा भी पर न मार सके.

अनमोल लॉरेंस बिश्नोई से अलग मिजाज का बताया जा रहा है. वो बहुत कम बोलता है, लेकिन लॉरेंस की तरह कट्टर धार्मिक है.

भारत आते ही भाई लॉरेंस के बारे में पूछा

सूत्र बताते हैं कि भारत लौटते ही अनमोल काफी खुश नजर आया. उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूछा, 'वो कैसा है?' 12 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सुरक्षा कारणों से उसे तिहाड़ जेल नंबर 4 में रखा गया.

गैंगवार का खतरा, इसलिए अलग सेल

तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई दुश्मन गैंग बंद हैं. इसी वजह से अनमोल को अकेले सेल में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की गैंगवार से बचा जा सके. सूत्रों के मुताबिक, जेल नंबर 4 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, इसीलिए इस जेल को अनमोल के लिए चुना गया.

अनमोल की तिहाड़ में मौजूदगी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खेमे में खुशी की लहर है. जबकि उसके विरोधी गैंग हमले की फिराक में बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- कौन थे दानिश राव? AMU के उस टीचर की कहानी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई

लॉरेंस-एंटी गैंग्स की लिस्ट-

  • नीरज बबानिया गैंग (नीरज खुद तिहाड़ में बंद)
  • बम्बिहा गैंग
  • हिमांशु भाऊ गैंग
  • कौशल गैंग
  • जग्गू भगवानपुरिया गैंग
  • गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग

अनमोल को भारत में जान का खतरा 

भारत लौटते ही अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उसे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जान का खतरा है. इसके अलावा, बाबा सिद्दिकी हत्याकांड में शामिल जीशान अख्तर भी उसकी हत्या की धमकी दे चुका है.

यह भी पढ़ें- 4 साल की उम्र में जेल, 15 साल में पिता को खोया, 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान क्या बदल पाएंगे बांग्लादेश

एक साल तक प्रोडक्शन वारंट नहीं

सूत्रों के मुताबिक, अगले एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर नहीं ले सकेगी. यही हाल उसके बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई का भी है. जिसे पिछले तीन सालों से सुरक्षा कारणों के चलते किसी भी एजेंसी ने प्रोडक्शन वारंट पर नहीं लिया है. फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anmol Bishnoi, Bishnoi Gang, Lawrence Bishnoi, Lawrence Gang, Gangwar
Get App for Better Experience
Install Now