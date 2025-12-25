गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई तिहाड़ के जेल नंबर 4 में ही क्यों रखा गया है?

लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल को सख्त पहरे में रखा गया है. तिहाड़ के जेल नंबर 4 में अनमोल को रखा गया है. गौरतलब है कि इसी जेल में लॉरेंस के जानी दुश्मन गैंगस्टर भी बंद है. नीरज बबानिया, बम्बिहा गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, कौशल गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे इसी जेल में है. ऐसे में जेल प्रशासन ने अनमोल की सुरक्षा का काफी ध्यान रखा है.

सुरक्षा कारणों से अलग सेल में रखा गया है अनमोल

सूत्रों के मुताबिक अनमोल को सुरक्षा कारणों से ही जेल नंबर 4 में रखा गया है. जेल में गैंगवॉर के खतरे को देखते हुए अनमोल को एक अलग सेल में अकेले रखा गया है. सूत्रों ने बताया कि जेल नंबर 4 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई दुश्मन नहीं है. इसीलिए अनमोल को जेल नंबर 4 में रखा गया है. जेल प्रशासन के इस फैसले से बिश्नोई गैंग खुश बताया जा रहा है.

शहजाद भट्टी से जान का खतरा बताया

गौरतलब है कि अनमोल ने भारत लौटते ही कहा था कि उसे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जान का खतरा है. बाबा सिद्दकी हत्याकांड में शामिल जीशान अख्तर ने भी उसकी हत्या करने की धमकी दी थी. उधर, सूत्रों के मुताबिक अगले एक साल तक उसे किसी भा राज्य की पुलिस या एजेंसी प्रोडक्शन वारंट पर नहीं ले सकती है.

अनमोल लोगों से काम बात करता है. वो काफी धार्मिक भी है. उसपर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है. सीसीटीवी के जरिए अनमोल की हरकत पर नजर रखी जा रही है. गौरतलब है कि अनमोल का भाई लारेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया है.