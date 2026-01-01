जेल से ऑर्डर, दिल्ली में मर्डर... लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली शास्त्री पार्क में हुए वसीम हत्याकांड की जिम्मेदारी

दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुए एक हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. इस हत्याकांड को उत्तरी पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए अंजाम दिया गया था. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि वसीम हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार बोल रहा था इसलिए हत्या की गई. हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर बताया था कि आपसी रंजिश के चलते हत्या हुई है. बता दें कि गैंगस्टर हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में है, जबकि लारेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है.

शास्त्री पार्क हत्या मामले में दो भाई गिरफ्तार

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई हत्या के मामले को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया था. पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर केस में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. वहीं वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है.

33 साल के वसीम की हुई थी हत्या

दरअसल, 30 और 31 दिसंबर की दरम्यानी रात शास्त्री पार्क स्थित जेपीसी अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि चाकू लगने से घायल एक शख्स को अस्पताल लाया गया है, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 33 साल के वसीम के तौर पर हुई, जो बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क का रहने वाला था.

जांच में सामने आया कि वसीम पर डीडीए पार्क के पीछे बने लूप के पास चाकू से हमला किया गया था. सूचना मिलते ही शास्त्री पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और हत्या का केस दर्ज किया गया. इसके बाद एसएचओ इंस्पेक्टर मनजीत तोमर के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूत्रों और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई.

आपसी रंजिश में हत्या की बात कबूली

जांच के दौरान पुलिस ने दो सगे भाइयों 26 साल के शाकिर और 22 साल के इस्लाम उर्फ बॉर्डर को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी भी बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क के ही रहने वाले हैं. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली. उन्होंने बताया कि मृतक वसीम के साथ उनका पहले से विवाद चल रहा था, इसी रंजिश में उन्होंने उस पर चाकू से हमला किया. आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है.