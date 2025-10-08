ना पेट दर्द, ना गैस! इस मौसम में सब कुछ पचता है झटपट, जानें वजह

Winter Season: वैसे तो पूरे साल अच्छा खाना- पीना चाहिए, लेकिन एक मौसम ऐसा है, जो सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में खाना- पीना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और सेहत बनती है. इस मौसम के बारे में हमें विस्तार से सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

जानें किस मौसम में अच्छा रहता है डाइजेशन |Know in which season digestion is good|

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया, सेहत के लिए सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का है, क्योंकि इस मौसम में हैवी से हैवी खाना आसानी से पच जाता है. उन्होंने बताया, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी दादी- नानी सर्दियों के मौसम में गोंद के लड्डू, सोंठ के लड्डू बनाया करती थी और आज भी सर्दियों में कई घरों में ये लड्डू बनाए जाते हैं. ये सब इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सर्दियों में घी और गोंद से बने लड्डू आसानी से पच सकते हैं. वहीं अगर इन्हीं लड्डू का सेवन बरसात के मौसम में किया जाए, तो वह नहीं पचेंगे. इसी कारण सेहत बनाने के लिए सर्दियों का मौसम अच्छा माना जाता है.

सर्दियों में कैसे भोजन का सेवन करना चाहिए? |What kind of food should be consumed in winter?|

सर्दियों में, गर्म रहने और रेगुलर एनर्जी हासिल करने के लिए घी और साबुत अनाज के साथ, शकरकंद और गाजर जैसी जड़ वाली सब्जियां, पालक, मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए. बता दें, सर्दियों में कई प्रकार की सब्जियां आती है, ऐसे में सीजनल सब्जियों का अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

