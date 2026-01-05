विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए? 99% लोग नहीं जानते...

Coconut Water: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए नारियल पानी का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Read Time: 3 mins
Share
क्या सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए? 99% लोग नहीं जानते...
Nariyal Pani Ke Fayde: नारियल पानी पीने के फायदे.

Coconut Water: आयुर्वेद में नारियल पानी को औषधि माना जाता है. यह मीठा और पारदर्शी पानी न केवल स्वादिष्ट और ताजगी देने वाला होता है, बल्कि सेहत का खजाना भी है. इसमें पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. अगर आप रोजाना इस पानी का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ठंड के मौसम में नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं. अगर आपका जवाब न है, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

क्या सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए? (Should coconut water be consumed in winter)

इसका जवाब है हां, सर्दियों के मौसम में नारियल पानी का सेवन किया जा सकता है. क्योंकि ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसे दुनिया के सबसे हेल्दी लाइट ड्रिंक में से एक माना जाता है. इसे आसानी से पचाया जा सकता है. सर्दियों के मौसम में नारियल पानी का सेवन सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है.

सर्दियों में नारियल पानी पीने के फायदे- (Sardiyon Mein Nariyal Pani Pine Ke Fayde)

1. पानी की कमी-

ठंड में पानी कम पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है, नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होने के कारण शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है. पानी की कमी को दूर करने के लिए आप सर्दियों के मौसम में नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं.

2. इम्यूनिटी-

मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है. नारियल पानी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कमजोर इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं.

3. स्किन- 

नारियल पानी प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम कर सकता है. ठंड में जिन लोगों की स्किन रूखी रहती है उनके लिए इस ड्रिंक का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. 

ये भी पढ़ें-  दालचीनी और शहद का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान आज से ही कर देंगे पीना स्टार्ट 

Latest and Breaking News on NDTV

4. पाचन- 

ठंड के मौसम में बहुत से लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं काफी परेशान करती हैं. गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए आप सर्दियों में नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. 

5. मोटापा- 

नारियल पानी में कम कैलोरी और लो फैट होता है, जो वजन को कम करने में मदद कर सकता है. अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और मोटापा कम करना चाहते हैं, तो इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं.

6. दिल- 

नारियल पानी में पोटैशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हार्ट को हेल्दी रखने मददगार हैं. 

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coconut Water In Winters, Nariyal Pani Pine Ke Fayde, Can I Drink Coconut Water In Winter, Sardiyon Mein Nariyal Pani Pina Chahiye Ya Nahi, Benefits Of Coconut Water, Winter Hydration Tips, Coconut Water Side Effects In Cold, Immunity Boosting Drinks, Natural Electrolytes, Coconut Water Nutrition, Best Time To Drink Coconut Water, Winter Health Care, Skin Glowing Tips In Winter
Get App for Better Experience
Install Now