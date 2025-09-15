विज्ञापन
शरीर में किसी विटामिन की कमी से स्किन एलर्जी होने लगती है?

Which Vitamin Deficiency Cause Skin Problems: स्किन एलर्जी सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होती, बल्कि शरीर के अंदर की पोषण की कमी भी इसका बड़ा कारण हो सकती है. यहां कुछ विटामिन के बारे में बताया गया है जिनकी कमी से स्किन प्रोब्लम्स हो सकती हैं.

Skin Allergy Causes: कुछ लोगों को स्किन एलर्जी की आशंका बहुत ज्यादा होती है.

Which Vitamin Deficiency Cause Skin Problems: हमारे शरीर में कई विटामिन और मिनरल होते हैं जो हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं. हर विटामिन किसी न किसी काम के लिए जिम्मेदार है. कुछ विटामिन हमारे शरीर में अपने आप बनते हैं वहीं कुछ विटामिन्स को हमें अपनी डाइट से लेना पड़ता है. जब हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो शरीर में विटामिन्स की कमी होने लगती है. जो कई बार स्किन एलर्जी का भी कारण बनती है. कुछ लोगों को स्किन एलर्जी की आशंका बहुत ज्यादा होती है. हो सकता है आपके शरीर में किसी ऐसे विटामिन की कमी हो जो स्किन एलर्जी के लिए जिम्मेदार हो. क्या आप जानते हैं किस विटामिन की कमी से एलर्जी ज्यादा होती है. अगर नहीं, तो आइए जानते हैं उस विटामिन का नाम और उसकी कमी को दूर करने के लिए कारगर उपाय.

इस विटामिन की कमी से बढ़ जाती है एलर्जी से आशंका- (This Vitamin Deficiency Increases Skin Allergies Risk)

क्या आपकी त्वचा पर बार-बार खुजली, लाल चकत्ते या रैशेज होते हैं? क्या आपको लगता है कि मौसम बदलते ही स्किन पर एलर्जी की समस्या शुरू हो जाती है? अगर हां, तो इसका कारण सिर्फ बाहरी वातावरण नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर की पोषण की कमी भी हो सकती है. खासकर विटामिन की कमी.

1. विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 स्किन सेल्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली और सूजन हो सकती है. यह इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है, जिससे एलर्जी बढ़ सकती है.

2. विटामिन डी की कमी

विटामिन D सूरज की रोशनी से मिलता है और यह त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इसकी कमी से त्वचा पर सूजन, खुजली और एक्ज़िमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

3. विटामिन C की कमी

विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है. इसकी कमी से त्वचा रूखी, बेजान और एलर्जी-प्रवण हो जाती है. यह कोलेजन बनाने में भी मदद करता है, जो त्वचा को हेल्दी बनाए रखता है.

4. विटामिन E की कमी

विटामिन E त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और उसे बाहरी नुकसान से बचाता है. इसकी कमी से त्वचा पर जलन, खुजली और ड्रायनेस हो सकती है.

कैसे पूरी करें विटामिन की कमी?

विटामिन B12: अंडा, दूध, दही, पनीर, मछली और सप्लीमेंट्स.
विटामिन D: सुबह की धूप, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और सप्लीमेंट्स
विटामिन C: आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर
विटामिन E: बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां

स्किन एलर्जी से बचने के घरेलू उपाय- (Home Remedies to Avoid Skin Allergies)

  • एलोवेरा जेल और नारियल तेल का इस्तेमाल करें
  • हल्दी और नीम का फेस पैक लगाएं
  • दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं
  • स्किन को धूल और प्रदूषण से बचाएं
  • डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन सप्लीमेंट लें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

