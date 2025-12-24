ड्राई स्किन को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? किचन में मौजूद ये चीजें कर सकती हैं जादू

Dry Skin Ko Kaise Thik Kare Gharelu Upay: सर्दियां अपने साथ कई समस्याएं लेकर आती है जिन्हें में से एक दिक्कत है ड्राई स्किन की. ड्राई स्किन की दिक्कत में त्वचा का रूखा होना, होंठ फटना, बालों में नमी की कमी, आंखों में सूखापन या शरीर में खिंचाव महसूस होना नॉर्मल है. कई लोग इसे बचने के लिए क्रीम और लोशन का सहारा लेते हैं, लेकिन असली सुधार अंदर से आता है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो इस दिक्कत से राहत दिला सकती है.

स्किन बहुत ड्राई है तो क्या करें?

सीड्स: अलसी, चिया सीड्स और कद्दू के बीजों में मौजूद तत्व ड्राइनेस कम करने में मदद कर सकते हैं. इनमें अच्छे फैट्स और मिनरल्स होते हैं, जो त्वचा को अंदर से हेल्दी बना सकते हैं. अगर आप इस समस्या से परेशान हैं, तो नियमित रूप से बीज का सेवन जरूर करें.

पानी से भरपूर चीजें: शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी ड्राई स्किन की समस्या होना आम है. ऐसे में अगर आप ड्राई स्किन की दिक्कत से राहत पाना चाहते हैं, वे खीरा, टमाटर, संतरा और तरबूज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये फूड्स शरीर को प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट रखते हैं और त्वचा में नमी बनाए रखते हैं.

हरी सब्जियां: पालक, लौकी, तोरी, गाजर जैसी हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और ड्राइनेस से बचा सकते हैं. अगर आप नियमित रूप से इन सब्जियों का सेवन करते हैं, तो शरीर और कई तरह के फायदे भी पहुंचा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)