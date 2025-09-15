विज्ञापन
Off-season Fruits Disadvantages: क्या आप जानते हैं बेमौसम फल खाने से क्या होता है? आयुर्वेद एक्सपर्ट प्रो. राम अवतार ने बिना मौसम वाले फलों का सेवन करने के बड़े नुकसानों के बारे में बताया.

कहीं आप तो नहीं खाते हैं बेमौसम फल? फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान, जान लीजिए एक्सपर्ट की सलाह
off-season Fruits Disadvantages: बिना मौसम के फल खाने के नुकसान.

Off-season Fruits Disadvantages: फलों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. सभी फलों में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को अलग-अलग तरह से फायदा पहुंचाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि फल आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं? जी हां, अगर आप फलों का सेवन गलत समय पर और गलत मौसम में करते हैं तो उससे आपकी सेहत को फायदे मिलने की जगह नुकसान पहुंच सकता है. तो आइए जानते हैं किस मौसम में कौन से फल खाना आपकी सेहत के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. इस बारे में विस्तार से बताया सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनल टोल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर (मानद), प्रोफेसर राम अवतार ने.

बेमौसम के फल खाने के नुकसान (Disadvantages of Eating Fruits Out of Season)

प्रो. राम अवतार ने कहा, जब आप बिना मौसम वाले फलों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. इससे आपका पाचन भी स्लो होने लगता है. कई बार मार्केट में मिलने वाले बिना मौसम के फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है.

मौसमी फल क्यों खाने चाहिए?- (Why Should We Eat Seasonal Fruits?)

जब आप इनका सेवन करते हैं तो इससे आपको फायदा तो कुछ नहीं मिलता लेकिन, शरीर को नुकसान जरूर पहुंचता है. बिना मौसम के फलों का सेवन करने से आपको गैस, एसिडिटी और पेट में दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि आप सीजन में आने वाले फलों का ही सेवन करें. साथ ही, आप जिस भी मौसम में रहते हैं वहां के लोकल फलों का सेवन करें.

इसके अलावा, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात के समय फलों का सेवन करने से बचना चाहिए. रात के वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया कमजोर रहती है. ऐसे में अगर आप रात में सोते वक्त फलों का सेवन करेंगे तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और नींद भी डिस्टर्ब होती है.

इससे यह साफ है कि निकलता है कि आपको हमेशा मौसमी फलों का ही सेवन करना चाहिए. साथ ही जरूरी है कि आप फलों को सही समय पर खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

