सप्लीमेंट्स से सस्ता और सेहतमंद है ये जुगाड़! विटामिन बी12 की कमी करेगा दूर, बस रोज लेना होगा ऐसा आहार

Vitamin B12 Deficiency: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हमें कई तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है और उन्हीं में से एक है विटामिन बी 12. विटामिन बी 12 हमारे शरीर को लिए बेहद जरूरी माना जाता है. इसकी कमी से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे, शरीर में थकान, कमजोरी, मानसिक भ्रम, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं और एनीमिया आदि. अगर आप भी बिना दवाओं के इसकी कमी को दूर करना चाहते हैं तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं- (itamin B12 Ki Kami Dur Karne Ke Liye Kya Khaye)

1. अंडा-

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए अंडे का सेवन किया जा सकता है. खासकर इसकी जर्दी (Egg Yolk) में यह अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर में आसानी से अवशोषित (Absorb) हो जाता है.

कैसे करें-

अंडे को उबालकर, ऑमलेट या अन्य तरीके से खाने से शरीर को यह ज़रूरी विटामिन देने और रेड ब्लड सेल्स बनाने, नसों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Herbal Vs Flower Tea: हर्बल चाय या फूलों से बनी चाय सेहत के लिए कौन सी ज्यादा फायदेमंद

2. पनीर-

पनीर विटामिन बी12 की कमी को दूर करने में मदद करता है, खासकर शाकाहारियों के लिए, क्योंकि इसमें यह विटामिन अच्छी मात्रा में होता है.

कैसे करें-

पनीर को सलाद में डालकर खा सकते हैं. इसे रोस्ट करके या लंच और डिनर में एड कर सकते हैं.

3. चिकन-

चिकन विटामिन बी12 का एक अच्छा सोर्स है, जो इसकी कमी को पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में होता है.

कैसे करें-

डाइट में चिकन शामिल करने के कई तरीके हैं. जैसे ग्रिल करके, बेक करके, स्टीम करके या कम तेल में पैन-रोस्ट करके और इसे सलाद या सब्जियों के साथ भी खाया जा सकता है.

4. ड्राई फ्रूट्स-

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए आप बादाम, खजूर, अंजीर, पिस्ता और खुबानी जैसे ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

कैसे करें-

इन्हें रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट खाना या दूध के साथ लेना फायदेमंद माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)