शराब की लत कैसे छुड़ाएं? या कोई छोड़ना चाहे तो कैसे मदद करें? एक्सपर्ट ने बताए कमाल का तरीके

How to Quit Alcohol Addiction Naturally: शराब पीना सेहत के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना गया है. शराब का सेवन सेहत को काफी नुकसानदायक होता है और लिवर डिजीज का कारण भी बन सकता है. यही नहीं जरूरत से ज्यादा शराब पीने से मौत भी हो सकती है. हालांकि जो भी शराब पीते हैं, वह इसके नुकसान के बारे में बखूबी जानते हैं, लेकिन चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते. ऐसे में सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार ने बताया है कि कैसे आप कुछ ही दिनों में शराब की लत को छोड़ सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

शराब की लत कैसे छुड़ाएं (How to Get Rid of Alcohol Addiction)

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया कि होमियोपैथी में शराब छुड़ाने के भी कई तरीके बताए गए हैं. उन्होंने कहा होमियोपैथी में एक दवाई बनती है, जिसमें सल्फर होता है. अगर उस दवा का सेवन किया जाए तो व्यक्ति को शराब छुड़ाने में मदद मिल सकती है.

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया, जिस व्यक्ति को शराब की लत है, उसे होम्योपैथी की दवा हफ्ते में एक बार दी जा सकती है. कुछ दिनों के बाद आपको उस व्यक्ति में सुधार देखने को मिलेगा. इसी के साथ उन्होंने कहा, होमियोपैथी में एक नहीं बल्कि अनेक ऐसी दवाएं हैं, जो शराब की लत को छुड़ाने में मदद करती है.

शराब की लत छुड़ाने के लिए लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें? (What Lifestyle Changes Should Be Made to Get Rid of Alcohol Addiction?)

शराब पीने पर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो उन लोगों से दूर रहें जिनके साथ आप अक्सर शराब पीते हैं या जहां आप शराब पीने जाते हैं. इसी के साथ अपना रूटीन सेट करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें.

वहीं अपने घर में किसी भी तरह की शराब की बोतल न रखें. इसी के साथ अगर आपका शराब पीने का मन करता है, तो खुद को याद दिलाएं कि आपने इसे छोड़ने का फैसला क्यों किया.

जब आपको शराब पीने की इच्छा हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हों. जब आपको कोई शराब ऑफर करें, उसे विनम्रता से मना कर दें. यकीनन आपके छोटे- छोटे एफर्ट्स शराब की लत को छुड़ाने में काफी मदद करेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)