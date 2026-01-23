विज्ञापन
विशेष लिंक

MBBS डॉक्‍टर ने बताया सबसे अच्छी रोटी कौन सी है, कौन-सी रोटी है सबसे ज्यादा हेल्दी? जानिए सेहत के लिए बेस्ट ऑप्शन

Which Roti Is Healthiest for Your Body: रोटी भारतीय खानपान का जरूरी हिस्सा है, लेकिन सही  रोटी चुनना सेहत के लिए बहुत जरूरी है. तो आइए जानते हैं आपकी सेहत के लिए कौन सी रोटी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है.

Read Time: 3 mins
Share
MBBS डॉक्‍टर ने बताया सबसे अच्छी रोटी कौन सी है, कौन-सी रोटी है सबसे ज्यादा हेल्दी? जानिए सेहत के लिए बेस्ट ऑप्शन
MBBS डॉक्‍टर ने बताया सबसे अच्छी रोटी कौन सी है | Which Roti Is Healthiest for Your Body

Which Roti Is Healthiest for Your Body: रोटी भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है. भारत में ज्यादातर लोग दिन में तीन बार सिर्फ रोटी का  ही सेवन करते हैं. इसलिए रोटी सिर्फ आपका पेट नहीं भरती आपके शरीर को पोषण भी देती है. ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसी रोटी का सेवन करें जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो सके. भारत में कई तरह के मिलेट्स का सेवन सदियों से किया जाता रहा है. ये सभी मिलेट्स हमारी सेहत के लिए  बेहद लाभकारी साबित होते हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसे मिलेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी रोटी खाना शरीर के लिए काफी अच्छा साबित होता है. साथ ही जानते हैं कि किस मिलेट की रोटी आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है.

MBBS डॉक्‍टर ने बताया सबसे अच्छी रोटी कौन सी है | Which Roti Is Healthiest for Your Body

नाचनी या रागी की रोटी: रागी एक हेल्दी अनाज है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है और यह फाइबर से भरपूर होती है.  यह वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल, मजबूत हड्डियों, बेहतर पाचन, लंबी एनर्जी, अच्छी नींद और बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है. इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है.  इसे सबसे अच्छी रोटी कहा जाता है.

ज्वार रोटी : ज्वार रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पाए जाते हैं. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है और यह हमारे पेट में काफी धीरे-धीरे डाइजेस्ट होती है. इसे खाने से अचानक शुगर स्पाइक नहीं करता. साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है.

Latest and Breaking News on NDTV



बाजरा रोटी : सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से शरीर को गर्मी मिलती है. इसमें फाइबर के साथ ही आयरन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है. बाजरे की रोटी खाने से कब्ज और ब्लोटिंग की समस्या ठीक होती है. इसे सिर्फ हफ्ते में 2 बार खाया जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV


मक्के की रोटी : मक्के की रोटी और सरसों का साग सर्दियों में काफी ज्यादा खाया जाता है. इसमें फाइबर तो होता है लेकिन फास्ट रिलीज कार्ब्स भी होते हैं, इसका मतलब इसे खाने से आपका शुगर तेजी से स्पाइक करता है. इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. इसे खाने से आपको गैस या हेवीनेस का भी सामना करना पड़ सकता है. तो इसे सीमित मात्रा में ही खाएं.

गेहूं की रोटी- आजकल लोगों ने गेहूं की रोटी को खराब बताना शुरू कर दिया है लेकिन यह आपके लिए खराब नहीं होती है. इसे रिफाइंड तरीके से जब खाया जाता है तो इसका फाइबर खत्म हो जाता है जिससे शुगर तेजी से स्पाइक करता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाकी सभी मिलेट्स से ज्यादा होता है. ऐसे में गेहूं के साथ थोड़ा सोया या चना मिक्स करके खाना एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

चावल की रोटी- इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है , ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है और इससे तेजी से आपका शुगर स्पाइक करता है. इसे खाने के बाद आपको भूख जल्दी लगती है. डायबिटीज और पीसीओएस वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Healthy Roti, Best Roti For Health, Ragi Roti Benefits, Jowar Roti For Diabetes, Bajra Roti
Get App for Better Experience
Install Now